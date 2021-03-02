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傳蘋果新品本月推出 富采今年營運可望受惠

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
富采打入蘋果供應鏈之後，今年營運將可望受惠。歐新社
富采打入蘋果供應鏈之後，今年營運將可望受惠。歐新社

市場傳蘋果本月將一口氣推出iPad、iPad mini與Air Tags三樣新品，其中，去年以來市場持續關注的就是新品將搭載Mini LED面板，Mini LED由富采（3714）領先研發，市場法人認為，若蘋果新品公布之後，印證市場傳言，富采打入蘋果供應鏈之後，今年營運將可望明顯受惠。

市場法人指出，市場自去年就開始傳出，今年新一代iPad的主要賣點在於使用Mini LED面板，強化產品的顯示品質及效果，未來蘋果新品發表後，若證實市場的傳言，以過去經驗，蘋果在市場向來具有引導作用，預料其餘手持式產品也有機會跟進使用Mini LED顯示螢幕，台灣LED廠中，布局Mini LED最久的富采投控可望直接受惠。

除了智慧手機之外，今年包括韓系的三星、LG大廠也分別在去年就明確表示，今年將推出MiniLED的大尺寸電視，市場潮流成形之後，將對富采等，布局Mini LED的台灣LED廠有利。

富采今年股價在跌破80元關卡之後，買盤積極進場低接，推升股價近期在大盤激烈震盪下，仍維持穩健緩步上漲的步調，今日盤中股價高點來到87.2元，短線約近1個月漲幅約10%。

LED 蘋果供應鏈 iPad

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