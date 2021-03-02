外資估鴻海今年EPS近一個股本 近三年來最佳

今日有外資出具報告指出，鴻海（2317）仍然是蘋果未來1-2款新款iPhone機型中最可靠的供應商之一，原因是對手中國大陸的供應商仍在攀升其學習曲線，因此鴻海短期內在iPhone外殼方面的議價能力將會提高。至於在電動車方面， 鴻海電動車合作夥伴是去年剛IPO的新創品牌Fisker，外資也認為，科技巨頭喜歡專注於設計和軟體應用，因此會需要像鴻海這樣的製造合作夥伴，隨著未來電動汽車客戶更加多樣化，可以幫助減輕鴻海的客戶集中度的風險。

外資指出，鴻海的目標是到21年第四季度推出三款電動汽車，但仍需要證明其能力。但是，我們認為，市場可能忽視了汽車產業的數字化發展，這將導致電動汽車品牌商日益多樣化和商業模式的變化，這也為鴻海等IT品牌創造了機會。鴻海最近與美國電動汽車初創公司Fisker的合作就是一個很好的例子，Fisker採取了輕資產戰略，將電動汽車生產外包給鴻海，並於23年第四季度開始以每年25萬輛的速度出貨，由於蘋果可能尚未敲定電動車的計劃，因此很難確定蘋果汽車的潛在機會。

外資說明，由於科技巨頭喜歡專注於設計和軟體應用，因此會需要像鴻海這樣的製造合作夥伴，隨著未來電動汽車客戶更加多樣化，可以幫助減輕鴻海的客戶集中度的風險。

至於在手機方面，外資指出，中國大陸的蘋果供應商將從鴻海手中搶占份額，但是，由於中國供應商仍在攀升學習曲線，因此鴻海在短期內在iPhone外殼方面的議價能力將會提高。鴻海仍然是蘋果未來1-2款新iPhone機型中最可靠的供應商。

外資預估鴻海今年EPS約在9.27元，幾乎逼近一個股本，EPS可望為近三年來最佳。

鴻海董事長劉揚偉上週末接受財金文化董事長謝金河專訪時表示，鴻海集團目前幫MIH電動車聯盟找業務出海口，包含Fisker、拜騰等客戶，手上已經有十幾張牌可以打。而劉揚偉指出，預計到今年6月時，鴻海MIH的電動巴士大概就成形，到10月就可以大家來看。

在此激勵下，鴻海今日早盤股價漲幅1.79%，上漲2.00元。