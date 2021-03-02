聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄橋科加快腳步 羅達生：8月完成二階環評
高雄市長陳其邁、副市長羅達生、經發局長廖泰翔共組「拚經濟」鐵三角，行政院攜手高市府推動南部科技廊道發展，羅達生說，產業布局要順勢而為，呼應國際趨勢、中央政策才能事半功倍。羅透露，橋頭科學園區預計今年8月完成二階環評，今年底開放企業選地建廠，正加快開發腳步，要串連南科、路科、橋科、楠梓加工區及亞灣5G AIoT創新園區，打造南部科技廊道。
外界關注台積電等大廠投資高雄是否有望？羅達生說，不只台積電，市府向各國際科技大廠招手，招商不能說得太快、太滿，重要是把自身條件準備好，才能相輔相成。
橋科是由科技主責推動，陳其邁上任後，市府成立「橋頭科學園區專案推動小組」，發揮中央、地方雙執政優勢與效率，羅達生當市府窗口與溝通橋梁，各項開發行政作業「平行並進」，跨部會同步展開，包括環評、招商、聯外交通建設、土地徵收等，預計能讓整體計畫期程縮短2至3年。
橋科產業用地有160多公頃，包括日月光、智崴集團、國巨等知名企業已簽署進駐橋科意向書，預計近期會辦招商說明會。
羅也說，橋科將以半導體產業鏈、航太、智慧機械、創新科技、智慧生醫五大產業為主軸，預計可創造1.1萬個就業機會。羅達生說，高雄有信心成為5G AIoT（人工智慧物聯網）示範城市，亞洲新灣區是研發重鎮，橋科是生產、製造基地，兩者可相互加分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言