iPhone12超級周期 熱到9月

根據Wedbush證券的供應鏈報告，蘋果iPhone 12系列機種生產仍很強勁，看好這個「超級周期」可望持續至今年9月新款iPhone（暫稱iPhone 13）上市。

iPhone 12主力供應商包括台積電、大立光、鴻海、可成等，法人認為，隨著iPhone 12系列機種生產動能續強，相關供應鏈出貨也可望維持高檔。

蘋果典型的生產周期通常從高訂單量開始，然後在獲利豐厚的假日購物季之後的春季轉淡。AppleInsider引述Wedbush的研究報告指出，常在春季出現的iPhone減產幅度似乎「比預期小」。

分析師艾夫斯和培克指出，在農曆春節之後，供應鏈檢查顯示蘋果仍看好銷售，並未出現原先預期的大幅減產，只有小幅調整近期的產量。

Wedbush估計，蘋果本季將生產5,600萬至6,200萬支iPhone，略少於之前供應鏈檢查所顯示的6,000萬至7,000萬支產量；下季的初始產量預估則沒變，預測將約為4,500萬支。艾夫斯等分析師說：「我們多年來未見到蘋果如此強勁的銷售趨勢，唯一類似的軌跡是2014年推出的iPhone 6。」

華爾街預期2021年全年的iPhone產量為2.2億支，但Wedbush認為，蘋果的表現會更好。根據目前的軌跡與樂觀情況，蘋果今年仍有可能賣出「超過2.4億支iPhone」，甚至是驚人的2.5億支。

除了Wedbush，摩根大通也認為蘋果正歷經強勁的iPhone周期。摩根大通在上周的研究報告調整今年iPhone的出貨預估，由2.36億支微降至2.3億支，但仍較去年成長13%。

報告指出，iPhone 13供應鏈初始產量預估約1億支，高於iPhone 12去年同期的8,000萬支。理論上，這代表今年的產量較去年增加25%，報告說：「我們相信，這使庫克和蘋果愈來愈有信心，這個由5G帶動的產品周期將延續至2022年。」

iPhone 13的儲存容量有望增至1TB，遠高於當前最大的512GB；其他升級包括所有iPhone 13系列都將內建光學雷達感測器（LiDAR）。