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破天荒 晶圓代工漲價溯及既往

經濟日報 / 記者鐘惠玲／台北報導
圖／經濟日報提供
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國內老牌上市晶圓代工廠5月起新訂單報價再調升15%之際，傳出5月產出的晶圓也要採用新報價。由於5月產出的晶圓在今年1、2月就已經投片，當時投片價就已調漲約一成，如今IC設計廠取貨卻要再加價15%，等於同一批貨「被漲價兩次」，為歷來首見。

對新一波漲價議題，甚至追溯至先前投片、5月產出的晶圓也要採用新報價的狀況，台積電一向不評論價格相關問題。聯電不回應價格相關傳言。世界先進也說，不對特定時點的報價回應。

業界人士直言，過去晶圓代工漲價不曾溯及既往，都是投片時談好一個價格之後，待三至四個月生產周期結束，即便屆時晶圓代工廠再漲價，也是針對新投片訂單調整價格，不會對先前已投片、正式產出的晶圓加價。此次溯及既往的漲價方式，凸顯晶圓代工市況火熱，「賣方說了算」。

近期台灣主要晶圓代工廠毛利率隨市況火熱揚升，以去年第4季來看，台積電毛利率54%傲視群雄，世界為37.4%，聯電雖僅23.9%，但為六年來新高。由於報價漲勢凶猛，甚至追溯至先前已投片將產出的晶圓，晶圓代工廠未來漲價利益豐厚。

業界人士透露，由於晶圓代工產能吃緊，目前台灣主要業者當中，從去年下半年到今年初，僅台積電透過取消過往年度價格折讓幅度，沒有明顯調漲報價的狀況，其餘包括聯電、世界等業者都曾公開表示會依照市場機制調整價格。

IC設計業者表示，今年以來晶圓代工價格漲不停，元月起那次漲價，平均漲幅約一成，以8吋晶圓漲勢最大，近期國內某老牌上市晶圓代工廠5月起再次調升新訂單報價，漲幅約15%，等於這波漲價幅度累計平均達25%以上。

晶圓代工生產流程依製程與光罩層數不同，從投片到正式產出平均約三至四個月，按照過往業界慣例，晶圓代工廠若要漲價，都會提早告知客戶，並訂定新價格正式使用時間。

以今年元月起報價漲15%為例，就是從今年元月1日開始投片的晶圓採用新價格，但過往的方式是，投片已經採用調漲後的新價格，這批晶圓在三至四個月後產出時，即便晶圓廠此刻宣布再漲新投片晶圓價格，但先前投片、正要產出的晶圓不會再漲價。但今年卻溯及既往，同一批晶圓連漲兩次。

晶圓代工廠 漲價 台積電

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