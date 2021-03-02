鴻海投資新創 強攻自駕車

鴻海集團強攻電動車與自駕車商機，在廣招盟友之際，也出手投資新創業者。鴻海集團旗下富士康昨（1）日宣布，已聯合高瓴創投共同領投自駕車開放開發平台商AutoCore.ai Pre-A輪融資，南京太陽花跟投，本輪融資金額近人民幣1億元（近新台幣4.3億元）。

AutoCore.ai與鴻海集團已有合作，是鴻海主導的MIH電動車開放平台首批加盟會員。富士康指出，與AutoCore.ai的合作，將有助深化鴻海集團在電動車產業技術布局，特別是在自動駕駛領域的應用，助力集團向腦力、技術密集方向轉型升級。

近年來，鴻海集團積極投入「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代移動通訊」三項新技術領域，以「3+3」結合作為集團長期發展策略。

富士康表示，作為屈指可數的幾家中間件平台供應商，AutoCore.ai領導和參與多項國際標準的製定與開發，由其所主導的多項開源項目被廣泛使用。

富士康說明，本輪融資主要用於加速AutoCore.OS智慧移動計算的功能安全中間件系統平台，以及在多種晶片及EEA架構下的產品實現，進一步引領全球範圍內開源自動駕駛項目的建設，服務於包括晶片廠商、系統集成商及多家汽車廠商的產品開發服務。

AutoCore.ai作為Autoware基金會的創始頂級會員，是基金會多個項目的主要貢獻者之一，並與戰略合作夥伴日本TierIV一同為打造開放自動駕駛系統長期合作，打造第一代自動駕駛開放開發平台。此次投資是繼2020年6月TierIV與凌華科技攜手注資後，AutoCore.ai核心戰略聯盟的進一步拓展。

2018年4月至今，AutoCore.ai已和北美、歐洲、日本、中國大陸、台灣等涵蓋晶片、一階供應商、OEM各個領域的指標廠商建立深度合作和圍繞著核心產品的多個項目交付。

鴻海董事長劉揚偉先前指出，鴻海要帶大家打天下，平台不能只是制定規範，最重要的是掌握出海口，鴻海集團一開始就布局電動車出海口，包括Fisker、拜騰，也包括我們跟飛雅特集團合作等，「手上已經有十幾張牌可以打。」