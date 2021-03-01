遊戲機訂單增溫 安力全年營運向前衝

散熱暨沖壓件廠安力-KY（5223）去年首度打入美日遊戲機供應鏈後，今年有望進一步放量出貨，加上近期客戶開模數量增長，預料下半年業績表現將優於上半年，全年業績力拚再創歷史新高。

安力為蘋果、華碩（2357）等筆電大廠主要的供應商，近年來也跨足伺服器以及遊戲機散熱供應鏈，已拿下亞馬遜伺服器以及PS5、新款Xbox X╱S的訂單。法人指出，由於安力交貨快速、良率高，因此頗受國際大廠肯定，訂單也一直接踵而來。

安力今年元月營收2.63億元，月增15.9%、年增174%，不僅單月營收創歷史新高，而且一個月營收就已超過去年首季的營收，顯示公司正邁入高速成長期，而目前也因訂單能見度高，對下半年營運持樂觀態度。

據悉，安力今年鎖定筆電、伺服器、遊戲機三大市場商機，筆電前三大客戶分別是蘋果、戴爾以及華碩；而伺服器則是亞馬遜以及臉書，遊戲機分別是微軟以及索尼，上半年主要以筆電仍是主力營收，而下半年遊戲機將會明顯增溫，伺服器以及車用則維持穩健成長。

至於產能方面，安力目前正在積極進行擴產計畫，未來中國大陸湖州廠完工後，將可以滿足客戶需求，提升接單競爭力，有信心業績表現持續成長。此外，安力董事長許振焜一年有超過一半的時間親自在中國大陸督軍，對出貨時程準確以及良率要求非常高，因而深受客戶信賴。