群益投顧：3月關注台股五大族群

群益投顧表示，3月企業將公告去年財報，高現金殖利率股將吸引國際資金與法人建置部位，價值型類股的買盤有望隨傳統產業復甦而回溫，成長型與利基型電子族群擁國際競爭力仍受市場青睞，台股有望在籌碼換手後，沿上升趨勢線進行區間整理。

群益投顧看好五大族群股：

●電動車供應鏈

國際能源署(IEA)評估全球電動車銷量到2030年將達到2,200萬輛，未來10年平均複合成長率27%，顯示產業長多格局。隨拜登力挺聯邦汽車電動化，歐盟嚴格執行新車碳排放量，今年鴻海（2317）將推出3輛依循MIH平台設計的車用產品，3月25日首次舉辦MIH電動車平台的聯盟會員大會，台廠供應鏈有望雨露均霑。

●被動元件

全球前三大電阻廠因市場供給短缺，電阻廠產能稼動率近滿載，電阻產品漲聲響起。日廠村田(Murata)開啟MLCC漲價第一槍後，隨終端需求回溫，帶動被動元件拉貨需求，激勵台廠營運動能攀升。

凱美（2375）1月營收年增56.19%，由於凱美擁有鋁質電解電容標準化量產的製造管理能力，在子公司旺詮的電組產品調漲與營收規模擴張,營運展望趨於樂觀。

大毅（2478）1月營收年增94.07%，受惠轉單效應與需求暢旺，電阻前段在台產能稼動率約90%，後段於廣東東莞產能維持高檔。

國巨（2327）1月營收年增1.42倍，國巨在全球晶片電阻與MLCC分別位居首位與第三，隨併購效益顯現，旗下基美鉭電容反映需求成長與供給吃緊，漲勢有望延續。

焦點個股：國巨、凱美、大毅、立隆電（2472）。

●面板與偏光板

面板受惠國際品牌廠訂單湧入與零組件缺料，大尺寸電視面板價格連9個月攀升。整體產業隨供需結構轉變，韓國三星、LG關閉部分產線，中國減少補助與整併，進而強化產業秩序，日本三菱明年也將退出市場，供給吃緊的產業市況加上庫存水位偏低，支撐大尺寸電視面板價格。運用於監視器與筆電的面板報價漲幅有望延續至第2季，友達（2409）、群創（3481）與偏光板廠明基材（8215）、誠美材（4960）營運前景樂觀。

●封測測試

隨全球半導體產值穩健成長，先進製程引領產業趨勢走升，依據工研院產經國際所報告,台灣2025年先進封裝技術占整體封裝比重將提升至42.5%，有助封裝測試廠營運動能續強。

京元電子（2449）1月營收年增11.94%，5G手機晶片出貨放量，WiFi 6、CMOS影像感測器(CIS)與電源管理晶片需求暢旺。

日月光投控（3711）去年營收年增15.44%，EMS業務受惠於蘋果系列產品熱銷，拉貨力道強勁，加上晶圓級封裝、覆晶封裝需求增加，帶動封裝ASP走升，營運動能穩健。

欣銓（3264）去年營收年增20.18%，創歷史新高，因國際IDM廠與IC設計公司擴大釋單，首季營運可望淡季不淡。

焦點個股：京元電子、日月光投控、欣銓。

●記憶體

DRAM整體產業市況隨全球疫情變化與疫苗接種進度而動態調整，惟中長期受惠於5G、資料中心與遠距辦公的成長趨勢，上半年因供應商庫存水位下滑與需求回溫，NAND、NOR Flash與DRAM進入產業的正向循環。

NAND Flash有望於第3季展開中長期產業長多的榮景，NAND Flash堆疊技術自去年突破100層後，今年單晶片容量將從256/512GB推升至512GB/1TB，堆層技術更往150層以上邁進。

國際大廠透過擴廠、產能優化與製程轉進，將協助記憶體產業單位位元升級。威剛（3260）營收占比躍升至42.3%的SSD出貨放量，業績展望樂觀。群聯（8299）營運主軸轉向伺服器、車用與工業，NAND晶片至第3季恐供不應求。華邦電（2344）首季因庫存水位下滑與需求增加，獲利逐步回升。南亞科（2408）受惠於消費性電子、車用、5G手機帶動需求，營運將重回成長軌道。

●Mini LED

TrendForce預估2024年Micro暨Mini LED產值將達到39億美元，為整體LED產業18%。未來隨Mini LED於智慧型手機、平板電腦、電競、Monitor、穿戴裝置、VR、車用等運用層面廣泛，提振台廠供應鏈未來的營運展望。

晶電（2448）與隆達（3698）組成富采投控（3714），前者為磊晶、晶粒的生產製造，後者為模組封測整合。Mini LED供應鏈中，惠特（6706）測試點選、台表科（6278）SMT打件具競爭門檻與優勢；鼎元（2426）感測及發光元件產能滿載；長興（1717）光學膠占整體Mini LED成本高；驅動IC的譜瑞-KY（4966）、聚積（3527）、聯詠（3034）等廠商可望同步受惠。