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工研院開課 培育AI醫療影像辨識關鍵人才

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
工研院獨家醫療影像識別技術「自助式輔助眼底攝影技術」，提供使用者一鍵式全自動眼底攝影，全程只需3分鐘。圖／工研院提供
工研院獨家醫療影像識別技術「自助式輔助眼底攝影技術」，提供使用者一鍵式全自動眼底攝影，全程只需3分鐘。圖／工研院提供

近年來，AI人工智慧技術在各領域應用均呈現爆炸性成長，尤其在醫學領域發展迅速。為培育AI醫療影像關鍵人才，工研院將舉辦「醫學影像原理特性與處理技術」、「AI演算技術與醫學應用案例」、「醫學影像新興技術與應用案例」等3項主題數位及實體課程，協助相關醫材研發人員及醫療產業人員，在智慧醫療浪潮下搶得先機。

工研院產業學院執行長周怡君指出，台灣在2025年進入超高齡社會，龐大的照護需求，更需要人工智慧與大數據等科技的智慧化整合協助，尤其透過AI智慧醫療影像辨識，才能協助醫師更快速、精準的診斷。

產業學院此次特別結合多項FDA通過認證的醫學技術案例，運用工研院累積多年的技術開發實際經驗，加速醫療產品與服務開發，增加智慧醫療產業附加價值。

工研院服科中心副執行長張傳育介紹工研院獨家醫療影像識別技術「自助式輔助眼底攝影技術」，該技術曾獲2019年世界資訊科技大會「傑出醫療應用獎」，提供使用者一鍵式全自動眼底攝影，全程只需3分鐘，輔助醫護人員透過電腦視覺處理技術，有效早期辨識視網膜病變的嚴重程度，節省病患時間，也讓醫生能夠快速完成眼底影像判讀。此設備已在全台灣各醫院、基層診所服務驗證高達1萬多人次。

課程將提供包含MRI鼻咽腫瘤復發偵測、甲狀腺超音波影像、前列腺腫瘤等醫學案例，從研發產品、技術面角度切入，協助學員了解醫療影像該如何強化、分割、轉換，以獲得較清晰的病理組織特徵圖像，進行病症判讀，也有助於醫療體系從業人員了解如何善用AI醫療影像辨識做為最佳助手。除實體授課外，也提供遠端線上同步直播課程，方便學員隨時隨地學習，相關報名資訊請洽https://lihi1.com/AZRdg。

工研院 人工智慧

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