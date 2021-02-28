台積電外派美國福利曝光 綠卡、新冠疫苗都有機會拿到

台積電美國亞利桑那州新廠外派待遇備受各界關注，據最新消息，台積電在外派員工本薪翻倍之外，符合資格的員工，包含綠卡、優先施打新冠疫苗，以及子女從幼稚園到高中學費全免等福利都有機會拿到。

依據相關福利說明，台積電派任美國員工的基本要求年資滿3年與提供多益測驗成績等，福利則包含12項，除了本薪翻倍、租屋補助、公司評估租車給員工代步、簽證補助、機票補助，還有子女幼稚園至高中學費補助、搬家500公斤補助、派任初期一個月免費住宿、稅金補助、語言進修補助等10項。

更值得注意的是2項還有，外傳台積電外派美國補助還包含3年後經美國廠主管同意可轉任美國廠員工，公司會協助申請綠卡，不過須要放棄台灣職務及分紅，以及派任美國廠後，公司協助優先施打新冠肺炎疫苗。

對於相關消息， 台積電今日則重申，「一直以來，台積公司針對國內轉職或外派員工皆提供相對的配套措施，以鼓勵國內轉職員工長期跨區域工作，或確保海外派駐人員的發展並維持外派生活品質。」對於協助員工取得綠卡傳聞，台積電不評論。