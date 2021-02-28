快訊

酸民嗆吳孟達「只是名戲子」黃子佼高EQ回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她進台積電當助工逾20年 身價曝光網友熱議：很有錢別懷疑

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電。 路透
台積電。 路透

被稱為「護國神山」的台積電是許多民眾投資的首選，也是許多人渴望進入的企業之一，有網友透露一名親戚就在台積電當助工，有房有車還能出國玩，他猜測這名親戚的年薪可能有200萬元，優渥的條件讓鄉民們看了也驚訝不已。

這名網友以「台積助工年薪有200萬嗎？」為題，在《Dcard》寫道有個親戚進入台積電當助工已經20多年了，「中字輩畢業，常常看她出國玩、開BMW，最近還買1500萬的房子，但她之前已經有一棟800萬的了」，如此讓人羨慕的優渥條件，原PO猜測「薪水至少200萬左右吧？」

貼文一出引起網友們熱議，「沒有200萬，但是待20多年的一定有分到『好幾張』股票，她很有錢別懷疑」、「年薪沒有200萬，但股票應該是超過這個年薪不少」、「當初有買台積的股票到現在，應該年薪多少都不是問題」、「20多年的喔，那有錢是肯定的，以前是分股票的」、「20年當時還有股票可以領，沒賣的話應該一堆錢，很多老AE薪水不低啊」。

還有熟知內部的網友解釋，「我媽台積副工大概20年，年薪150萬，不是設備的副工，是現在已經不存在的體制，只有老人才有的2字頭副工，設備那類的應該更多」、「助工年薪破百我相信，破200萬不可能啦，又不是工程師」、「我媽也在台積20多年，已經做到助工的頂了，研發部的，年薪不可能有200萬，非主管職又非工程師，平均大概落在150萬上下，偶爾可以飆到170萬-180萬」、「20多年前的台積電體制跟現在差蠻多的，很多上頭的主管沒有博士學位，但看他們的工號就知道不年輕了」。

Dcard 台積電

延伸閱讀

美債殖利率回跌 費半大漲

00881買盤又爆棚 國泰投信ETF人氣衝50萬大關

科技股反彈台積電ADR隨費半反攻 投資人不怕美債閃崩

寶山二期環評補件再審 台積2奈米廠還要等等

相關新聞

她進台積電當助工逾20年 身價曝光網友熱議：很有錢別懷疑

被稱為「護國神山」的台積電是許多民眾投資的首選，也是許多人渴望進入的企業之一，有網友透露一名親戚就在台積電當助工，有房有車還能出國玩，他猜測這名親戚的年薪可能有200萬元，優渥的條件讓鄉民們看了也驚訝不已。

郭台銘為何欽點劉揚偉接班 謝金河分析：市場已對新鴻海期待

財信傳媒董事長謝金河日前在電視節目專訪鴻海集團（2317）董事長劉揚偉，他今天在臉書盛讚劉揚偉思慮周密，是作風沉穩的新領...

劉揚偉談鴻海電動車 手上有十幾張牌可打

鴻海集團衝刺電動車，董事長劉揚偉透露，鴻海集團目前在幫MIH電動車聯盟找業務「出海口」，目前包含Fisker、拜騰等客戶...

劉揚偉：鴻海ICT龍頭地位 不易被取代

近年以陸廠立訊精密為首的紅色供應鏈步步進逼，分食台廠「蘋果單」，面對競爭，鴻海集團董事長劉揚偉強調，集團在舊的ICT產業...

談鴻海MIH電動車出海口 劉揚偉：手上有幾十張牌可以打

鴻海集團（2317）衝刺電動車，董事長劉揚偉透露，鴻海集團目前在幫MIH電動車聯盟找業務「出海口」，目前包含Fisker...

台灣DRAM教父高啟全：陸半導體項目爛尾「結束了」！

有「台灣DRAM教父」之譽、大陸紫光集團全球執行副總裁高啟全今（27）日表示，陸媒報導「武漢弘芯半導體製造有限公司徹底玩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。