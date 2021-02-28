她進台積電當助工逾20年 身價曝光網友熱議：很有錢別懷疑

被稱為「護國神山」的台積電是許多民眾投資的首選，也是許多人渴望進入的企業之一，有網友透露一名親戚就在台積電當助工，有房有車還能出國玩，他猜測這名親戚的年薪可能有200萬元，優渥的條件讓鄉民們看了也驚訝不已。

這名網友以「台積助工年薪有200萬嗎？」為題，在《Dcard》寫道有個親戚進入台積電當助工已經20多年了，「中字輩畢業，常常看她出國玩、開BMW，最近還買1500萬的房子，但她之前已經有一棟800萬的了」，如此讓人羨慕的優渥條件，原PO猜測「薪水至少200萬左右吧？」

貼文一出引起網友們熱議，「沒有200萬，但是待20多年的一定有分到『好幾張』股票，她很有錢別懷疑」、「年薪沒有200萬，但股票應該是超過這個年薪不少」、「當初有買台積的股票到現在，應該年薪多少都不是問題」、「20多年的喔，那有錢是肯定的，以前是分股票的」、「20年當時還有股票可以領，沒賣的話應該一堆錢，很多老AE薪水不低啊」。

還有熟知內部的網友解釋，「我媽台積副工大概20年，年薪150萬，不是設備的副工，是現在已經不存在的體制，只有老人才有的2字頭副工，設備那類的應該更多」、「助工年薪破百我相信，破200萬不可能啦，又不是工程師」、「我媽也在台積20多年，已經做到助工的頂了，研發部的，年薪不可能有200萬，非主管職又非工程師，平均大概落在150萬上下，偶爾可以飆到170萬-180萬」、「20多年前的台積電體制跟現在差蠻多的，很多上頭的主管沒有博士學位，但看他們的工號就知道不年輕了」。