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郭台銘為何欽點劉揚偉接班 謝金河分析：市場已對新鴻海期待

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
圖為鴻海今年尾牙時，創辦人郭台銘（中）與董事長劉揚偉（右）、鴻海集團副董事長李傑（左）合影。本報資料照片
圖為鴻海今年尾牙時，創辦人郭台銘（中）與董事長劉揚偉（右）、鴻海集團副董事長李傑（左）合影。本報資料照片

財信傳媒董事長謝金河日前在電視節目專訪鴻海集團（2317）董事長劉揚偉，他今天在臉書盛讚劉揚偉思慮周密，是作風沉穩的新領導人，呈現的是與集團創辦人郭台銘完全不同的風格，也許對鴻海未來10年、20年、30年的發展，會產生完全不一樣的變化。「劉揚偉將帶領鴻海走向新時代」。

謝金河說，從1991年鴻海從土城模具廠，到股票上市，然後在連接器產業快速成長，到深圳龍華廠，他是看著郭台銘像成吉思汗般攻城略地的人。過去的30年，鴻海可以說是從台灣出發，以中國為基地，在PC、手機時代組裝代工的巨人。

他說，到了2020是一個轉捩點，郭台銘原擬參選總統，也交出鴻海董座，在團隊中挑選劉揚偉成為接班人，「很多人都會覺得好奇，郭董為什麼欽點劉揚偉？」

謝金河說，透過訪談，可以清楚看到劉揚偉帶領鴻海心中未來藍圖，他的第一個印象是下一個鴻海將從PC、手機組裝代工，走向電動汽車及機器人產業，逐漸朝向毛利率逾10%的高附加價值邁進，生產基地也可能以台灣為導向。劉揚偉領軍的鴻海，可能與過去30年郭台銘的領導風格不一樣。

「過去郭董一言九鼎，一個人說了算，這次劉董上電視，就像是鴻海的法說會，他努力向大眾說明他領導的鴻海新面貌」謝金河舉例，怎麼選擇未來新產業？例如產業規模要夠大，年複合成長率要夠高，還要與鴻海連結。劉揚偉提出的MIH平台博大精深，鴻海能不能在未來的平台經濟中找到新定位？也許市場會高度檢視，但市場已對新的鴻海充滿期待。

謝金河說，聯電榮譽副董事長宣明智日前找他談電動車產業，足足談了一個多小時。劉揚偉也說2020到2025年是台灣發展電動車產業最關鍵的時刻。這次鴻海提出新平台概念，股價拉升至125元，市值達1.6兆元，這是市場對劉揚偉新的期許，也許鴻海在新的電動車平台中使力，也許市值還有更大的成長空間，鴻海的未來也會與台灣的未來高度連結。

鴻海 劉揚偉 謝金河

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