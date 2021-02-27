劉揚偉：鴻海MIH電動巴士6月成形 10月亮相

鴻海集團（2317）董事長劉揚偉接受財信傳媒董事長謝金河訪問，談到電動車發展，劉揚偉強調，台灣廠商發展電動巴士可以在國內練兵，再外銷到國外，他強調，預計到今年6月時，鴻海MIH的電動巴士大概就成形了，而到10月就可以讓大家來（看）。言下之意，似乎暗示鴻海MIH電動巴士10月將對外亮相。

謝金河提到，聯電榮譽副董事長宣明智有個構想，就是台灣政府應該全力發展電動車產業，尤其現在很多車廠在研發電動巴士，如果可以從台灣本土開始練兵，未來再把業務拓展到東南亞市場。

對此，劉揚偉表示，這個想法非常有希望，主要是因為台灣擅長的是B2B的市場，而電動巴士是B2B的市場，如果可以在國內建構起這方面的能力，進而推銷到全世界，這是一個非常好的機會。

劉揚偉透露，鴻海集團把巴士底盤平台資訊交給MIH聯盟，鴻海及鴻華先進會把乘用車以及巴士平台資訊公開，只要是MIH會員都可以使用，基於此去打造電動巴士。

劉揚偉表示，現在台灣幾乎沒有做電動巴士平台的公司，因為沒有這個能力去做，大部分的平台都是來自於對岸，陸商比亞迪就是非常大的一個供應商，但這個能力台灣一定要建構。

劉揚偉舉例，這個如果我們能夠做得好，其實像類似台北市有公車專用道，那公車專用道如果再延伸，它可能變成無人駕駛巴士。

他說，以前的車隊就是你可能一定要有捷運，這個捷運你要舖軌道，那以後的捷運你不需要舖軌道，就是他們自動就會依照需求，衍生出來一個車隊，那這個在技術上來講，都是可以做得到的，只要我們掌握巴士，我們就可以做這個。