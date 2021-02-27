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劉揚偉：大陸競爭對手3年就取代鴻海說法 可能性非常低

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。（本報系資料庫）
鴻海董事長劉揚偉。（本報系資料庫）

鴻海集團（2317）董事長劉揚偉接受財信傳媒董事長謝金河訪問，提到鴻海發展，劉揚偉指出，集團在舊的ICT產業上面，垂直整合的能力大概是業界的第一名，對於大陸競爭對手在後面追趕，劉揚偉強調，「絕對不是市場上所說的，好像他說2 3年就可以取代鴻海，可能性是非常非常低的。」

談到集團未來願景，劉揚偉指出，鴻海過去對外講得比較少，因為大家都在默默的做，外界對鴻海了解不夠，以為鴻海只是做組裝，但其實不是，如果只做組裝的話，毛利率的話大概都只有2到3%，那鴻海為什麼可以做到5到6%、甚至到7%呢，是因為我們做垂直整合做得非常的強。

劉揚偉指出，這個垂直整合依照我們看，我們智慧手機的部分，大概有60%到70%零組件，鴻海都可以自製 ，因為這些零件垂直整合的關係，所以我們可以做到毛利率5到6%到7%，所以鴻海不只是做系統組裝，技術其實非常多樣化。

劉揚偉說，鴻海集團在舊的ICT產業上面，垂直整合的能力大概是業界的第一名，那我們有些競爭對手，包括我們在大陸的競爭對手。

劉揚偉強調，他（大陸競爭對手）是在後面追，他在追的時候，他要去布那麼廣的垂直整合能力，不是那麼容易的，「絕對不是市場上所說的，好像他說2 3年就可以取代鴻海，那我要跟大家報告，可能性是非常非常低的。」

鴻海 劉揚偉 毛利率

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