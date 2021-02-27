快訊

遺憾！女山友郡大山墜崖 搜救隊冒險搜救下午尋獲遺體

新冠疫苗自費接種有望 台商、留學生最快5月受惠

裕珍馨創新「知馨好友」 行動會員服務上路

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
裕珍馨領先同業率先推出「知馨好友」LINE行動會員服務。圖／手機截圖
裕珍馨領先同業率先推出「知馨好友」LINE行動會員服務。圖／手機截圖

傳統餅舖也積極搶進行動數位化消費商機，經營超過半世紀、以奶油酥餅聞名的裕珍馨，領先同業率先推出「知馨好友」LINE行動會員服務，自即日起綁定成為會員，獲專屬好禮，這代表一個老品牌新時代布局，也會進一步增進銷售量。

裕珍馨經營半個世紀以來，已成為台灣著名的製餅專家，秉持著使用新鮮天然的好食材，在大甲默默耕耘，透過新舊文化的交替而繼續被保留與傳承，已經在推動「知馨好友」LINE官方帳號行動會員服務。

以奶油酥餅聞名全台的台中大甲裕珍馨，超過半世紀秉持初心為消費者製作風味雋永的美味酥餅，更與時俱進，整合線上線下會員服務，精心規劃7大超值福利，紅利點數、優惠、會員禮等全部升級串接。

裕珍馨全面行動數位化消費時代，推出的「知馨好友」LINE行動會員服務整合門市、電商與LINE會員，只要一鍵加入綁定會員，即可一手掌握所有會員福利，陸續在行動會員服務中推出。消費者可在LINE搜尋官方帳號「裕珍馨」或於門市掃描QR code進入裕珍馨頁面，點選下方「會員專區」選項進入註冊頁面，登錄個人資料並完成驗證，即可成為行動會員。

LINE 電商 紅利點數

延伸閱讀

中市啟動「安城專案」 清水、大甲警擴大臨檢威力掃蕩

老公外套有其他女人香水味 人妻一看LINE發現崩潰秘密

加入裕珍馨「行動會員」 就送新品「迷你旺來酥餅」！

男踢光LINE群成員 檢認不構成妨害電腦使用不起訴

相關新聞

台積2奈米用地環評卡關 須補件後再審

為維持我國半導體領先地位、因應台積電2奈米量產計畫需求，科技部竹科管理局提出「新竹科學園區寶山用地第二期擴建計畫」昨（2...

有線電視戶數創新低 新聞台窄門擠破頭為哪樁

台灣有線電視總戶數創新低，收視群轉至其他管道，面臨挑戰的有線電視產業，此時卻有3家業者排隊向NCC申請新聞台執照。學者分...

水情吃緊 半導體廠戒備力求生產不受影響

水情吃緊，半導體製造廠無不高度戒備，不僅加強節水、提升用水回收率，並備妥水車或已啟動水車載水，預先做好相關規劃，只求生產...

【Bloomberg】高燦鳴：擔心晶片缺貨請祈雨！

半導體製造不只需要投資上百億美元設廠，還需要很多很多的水。

寶山二期環評補件再審 台積2奈米廠還要等等

為維持我國半導體領先地位、因應台積電（2330）2奈米量產計畫需求，科技部竹科管理局提出「新竹科學園區寶山用地第二期擴建...

耀登桃園買地 建新廠房

射頻元件暨量測設備商耀登（3138）為進一步擴大研發能量以及擴產，董事會決議斥資上限2.5億元，購買坐落八德區中華段土地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。