裕珍馨創新「知馨好友」 行動會員服務上路

傳統餅舖也積極搶進行動數位化消費商機，經營超過半世紀、以奶油酥餅聞名的裕珍馨，領先同業率先推出「知馨好友」LINE行動會員服務，自即日起綁定成為會員，獲專屬好禮，這代表一個老品牌新時代布局，也會進一步增進銷售量。

裕珍馨經營半個世紀以來，已成為台灣著名的製餅專家，秉持著使用新鮮天然的好食材，在大甲默默耕耘，透過新舊文化的交替而繼續被保留與傳承，已經在推動「知馨好友」LINE官方帳號行動會員服務。

以奶油酥餅聞名全台的台中大甲裕珍馨，超過半世紀秉持初心為消費者製作風味雋永的美味酥餅，更與時俱進，整合線上線下會員服務，精心規劃7大超值福利，紅利點數、優惠、會員禮等全部升級串接。

裕珍馨全面行動數位化消費時代，推出的「知馨好友」LINE行動會員服務整合門市、電商與LINE會員，只要一鍵加入綁定會員，即可一手掌握所有會員福利，陸續在行動會員服務中推出。消費者可在LINE搜尋官方帳號「裕珍馨」或於門市掃描QR code進入裕珍馨頁面，點選下方「會員專區」選項進入註冊頁面，登錄個人資料並完成驗證，即可成為行動會員。