國發會：台灣產業附加價值提高 製造業增十個百分點

政府多年喊出產業升級及提高附加價值，國發會副主委高仙桂今天表示，台灣製造業附加價值率已達29.9%，十年來增加十個百分點，ICT附加價值率十年增加13.3個百分點，這可以從很多個別廠商的毛利率提高看到，除了台積電毛利率很高外，很多IC設計、封裝測試毛利率都往上提，2020年製造業附加價值率可望超過三成，也將帶動所有產業附加價值率往上衝。

主計總處日前上修台灣今年經濟成長率到4.64%，高仙桂表示，民間消費、投資及出口是支撐經濟成長三大支撐，其中投資對國家長期經濟發展潛能及產業升級很重要，今年國內投資金額將近五兆，投資率達23.47%，創2011年以來新高；民間投資規模可望突破四兆元，占固定投資對經濟成長貢獻率高達九成，較以往占五成快速增加。

過去產業常被批評附加價值不高，高仙桂表示，國發會統計發現，廠商固定投資四大項目(營建工程、運輸工具、機械設備、智慧財產)中，智慧財產占固定投資比率明顯增加，從2011年的24.3%提高到2019年的29.6%，其中ICT產業智慧財產占固定投資比率從29.6%提高到35.6%，對產業升級及創新很有幫助。

高仙桂表示，智慧財產占廠商固定投資比率提高，也帶動產業附加價值率提升，十年來，製造業產業附加價值率增加十個百分點，2019年到達29.9%，其中ICT附加價值率更達到41%，十年增加13.3個百分點，附加價值提高最多。

她說，以前是蘋果一支手機救台灣，但現在發現五G、AI、高速運算及車用，都需要晶片，晶片需求明顯大幅擴張，ICT附加價值率一定會持續往上。此外，台灣伺服器占全球九成，雲端也都要用到伺服器，加上五G可以跨領域垂直運用到物聯網等，帶動其他產業的數位升級，金融業則有FINTEC，也可提高附加價值。

高仙桂表示，民間投資大幅成長，主要來自本士企業、外商及回流台商三箭齊發，所以才創新高。本土部分是五G、車用及半導體投資都明顯擴增，其中半導體尤其是台電推先進製程及推動供應鏈在地化，可以大幅增加資本支出，產業供應鏈會更加明顯。第二個是五G商機帶動相闗投資增加，前瞻基礎建設也補助電信廠商設備建置，五G的開放網路架構提供台廠切入機會，都是新的機會。

第三半導體重要的是材料與設備，因為需求端在台灣，因此外國設備大廠及材料大廠也跟著落地，例如愛司摩爾及日本特殊材料化學廠都宣布在台設廠。

她說，台商回台投資持續落實，也是今年支撐台灣投資重要角色。投資台灣三大方案在2019年、2020年總共已落實投資4725億元，今年可望再落實2259億元。