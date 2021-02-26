貿聯、騰輝、富比庫打群架 劍指車用市場

連接線束領導廠商貿聯（3665）集團攜手基板材料大廠騰輝電子（6672），結合電子零件客製化雲端服務平台富比庫(Footprintku Inc.)，以雲端平台整合供應鏈夥伴等三方資源，創造一站式的新產品加速開發平台給新產品開發客戶。此聯盟的目的是讓產品開發商的產品研發更具效率、縮短產品開發時程。市場認為，此三大廠跨領域合作，劍指車用市場意味濃厚。

在資訊領域，貿聯長期為連接器、連接線等關鍵零組件供應商，並具備新產品開發，以及系統整合、製造、組裝能力。董事長梁華哲表示，電子產品設計趨向輕薄美型，並兼顧功能及相容性，促使零組件與產品款式快速迭代更新。能具備產品快速開發能力以回應市場變化，已成致勝關鍵。

基板材料領導品牌騰輝電子董事長勞開陸也表示，若能形成平台整合上游零部件、中段設計及後端製造優勢，將有助於加速產業創新。因此，富比庫(Footprintku)董事長黃以建提出，運用 footprintku.com 獨家AI及數位轉換技術的雲端平台，用以整合三方資源、提供一站式服務，讓產品開發商在研發及設計變更階段，快速尋得最佳零部件及優質供應商成為可能。

本次產業結盟是以富比庫電子零件雲端資料庫、貿聯以及騰輝零組件三方資源為基礎、整合新產品開發(NPI)、設計服務(ODM)與製造組裝(EMS)能力，除了能降低產品開發方的電子零件搜尋成本，並藉由連結高彈性客製的電子產業供應鏈夥伴，實現加速產品進化及協助產業創新。

黃以建表示，借助貿聯集團、騰輝電子在車用市場領域，能讓我們打進車用市場客戶，期待未來無論是車用零組件、或是在下游ODM、OEM 廠都能迅速上此平台，這對富比庫是有正面加持。

梁華哲也說明，希望透過此聯盟，能cover到更廣的領域，無論是汽車等其他領域，希望這覆蓋是全面性，而不只是單一產業。