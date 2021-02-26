快訊

台港學運份子判刑自白：我島與我城，我們站在彼此這邊

陸禁我鳳梨進口 陳吉仲：盼國人用新台幣照顧台灣農民

貿聯、騰輝、富比庫打群架 劍指車用市場

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
貿聯、騰輝電子及富比庫三方攜手，整合電子產業供應鏈。左起騰輝電子董事長勞開陸、貿聯董事長梁華哲、富比庫(Footprintku)董事長黃以建。 記者謝艾莉／攝影
貿聯、騰輝電子及富比庫三方攜手，整合電子產業供應鏈。左起騰輝電子董事長勞開陸、貿聯董事長梁華哲、富比庫(Footprintku)董事長黃以建。 記者謝艾莉／攝影

連接線束領導廠商貿聯（3665）集團攜手基板材料大廠騰輝電子（6672），結合電子零件客製化雲端服務平台富比庫(Footprintku Inc.)，以雲端平台整合供應鏈夥伴等三方資源，創造一站式的新產品加速開發平台給新產品開發客戶。此聯盟的目的是讓產品開發商的產品研發更具效率、縮短產品開發時程。市場認為，此三大廠跨領域合作，劍指車用市場意味濃厚。

在資訊領域，貿聯長期為連接器、連接線等關鍵零組件供應商，並具備新產品開發，以及系統整合、製造、組裝能力。董事長梁華哲表示，電子產品設計趨向輕薄美型，並兼顧功能及相容性，促使零組件與產品款式快速迭代更新。能具備產品快速開發能力以回應市場變化，已成致勝關鍵。

基板材料領導品牌騰輝電子董事長勞開陸也表示，若能形成平台整合上游零部件、中段設計及後端製造優勢，將有助於加速產業創新。因此，富比庫(Footprintku)董事長黃以建提出，運用 footprintku.com 獨家AI及數位轉換技術的雲端平台，用以整合三方資源、提供一站式服務，讓產品開發商在研發及設計變更階段，快速尋得最佳零部件及優質供應商成為可能。

本次產業結盟是以富比庫電子零件雲端資料庫、貿聯以及騰輝零組件三方資源為基礎、整合新產品開發(NPI)、設計服務(ODM)與製造組裝(EMS)能力，除了能降低產品開發方的電子零件搜尋成本，並藉由連結高彈性客製的電子產業供應鏈夥伴，實現加速產品進化及協助產業創新。

黃以建表示，借助貿聯集團、騰輝電子在車用市場領域，能讓我們打進車用市場客戶，期待未來無論是車用零組件、或是在下游ODM、OEM 廠都能迅速上此平台，這對富比庫是有正面加持。

梁華哲也說明，希望透過此聯盟，能cover到更廣的領域，無論是汽車等其他領域，希望這覆蓋是全面性，而不只是單一產業。

雲端平台 貿聯

延伸閱讀

騰輝、貿聯、富比庫簽約策略聯盟

走春推擠衝突！鹿港老街打群架 6人被逮送辦

聯電解盤市況…晶圓代工 產能缺到明年

貿聯1月營收月增5% 出貨帶勁

相關新聞

寶山二期環評補件再審 台積2奈米廠還要等等

為維持我國半導體領先地位、因應台積電（2330）2奈米量產計畫需求，科技部竹科管理局提出「新竹科學園區寶山用地第二期擴建...

台積美國晶圓廠面積是南科2倍大 目標6個廠、製程推進到3奈米

美國加緊晶片「美國製造」腳步，台積電赴美國亞利桑那州設廠進度曝光，目前已進入建廠、人才招募及準備派任密集作業。台積電日前舉行派任美國廠說明會，首度揭露未來美國廠初期是一個廠，未來會規畫六個廠，面積是台積南科廠二倍大；赴美國廠任職員工將於今年5月全數至南科18A廠受訓，明年9月赴美國上任，且可優先施打新冠肺炎疫苗。

台灣三星 B2B業務大躍進

台灣三星B2B商用事業去年業績拓展有成，表現亮眼，行動通訊及顯示器兩大領域總計去年營收年增率高達三至四成，台灣三星電子企...

夏普 出清SDP股權

鴻海集團轉投資日商夏普（Sharp）宣布出售轉投資的堺顯示器株式會社（SDP）全數股權，惟夏普並未透露買家及交易價格，該...

鴻海電動車 可能在美生產

鴻海集團拿下美國新創公司Fisker電動車製造訂單，華爾街日報報導，Fisker高層指出，與鴻海集團共同打造的電動車很可...

輝達財報佳 將帶旺板卡廠

受惠於遊戲晶片與加密貨幣挖礦晶片的需求暢旺，美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）上季營收與獲利都優於預期，營收更創新高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。