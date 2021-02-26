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燦坤Surpass超越店今登場 首創精品3C管家預約服務制

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導
燦坤尊榮頂級店格「Surpass超越店」嶄新亮相，強調是全台精品3C通路，集合各大品牌科技新品揭幕。記者張義宮／攝影
燦坤尊榮頂級店格「Surpass超越店」嶄新亮相，強調是全台精品3C通路，集合各大品牌科技新品揭幕。記者張義宮／攝影

燦坤（2430）打破30年黃色傳統， 斥資千萬打造純白外觀、 創造經典奢華的「燦坤Surpass超越店」，今(26)日登場，強調是全台唯一3C精品通路，以尊榮、非凡以及專業為概念，揭露全新店格，首創精品3C管家， 預約優先服務制，提供細膩貼心的服務。

燦坤董事長林技典指出，「通路銷售是一場追求完美的賽事」。自1991年成立以來，燦坤的業績一直穩居業界龍頭的地位，不敗的黃色神話，是源自於對品牌價值的追求與實踐，超脫自我的框架、跳脫時間的限制、超越自我的極限的追求。

近年燦坤積極籌畫多元店型，嶄露3C通路格局，不拘泥於舊有思維，秉持著實驗的精神，勇於實踐的腳步，一次次打破陳規創造極具話題性的店格內容，由燦坤新十代Life Style店、再到燦坤Awesome店的寬敞、明亮、舒適，2021年初始，燦坤以「超越」為年度目標，代表燦坤在專業領域中的無限創新、追求與完美，超越由此而生，提供消費者體驗頂級尊榮的購物感受，創造通路零售新格局。

燦坤指出，聯手各品牌推出百萬級3C精品家電，鎖定金字塔頂端消費客群，燦坤Surpass超越店呈現精緻而細膩的服務風格，首創的3C精品管家、預約優先服務制，更是燦坤「３A4心」服務的極致表現，搭配舒適寬敞的頂級VIP Room，是燦坤對服務精神與品牌概念完美體現。

走入開闊的店內，映入眼簾的是LG OLED 「100吋曲面顯示器」，展示多元視覺型態，超越尺寸限制，享受美術館等級的視覺盛宴；更領先業界推出，全台唯一Panasonic OLED透明電視，於美型當道的今日，展現頂級精品家電的優雅風格、現場更有大方氣派的SONY 100吋 4K高畫質液晶電視、acer與Porsche 聯名超跑級筆電。，三星同慶燦坤Surpass超越店開幕，推出獨家三天優惠，Cube空氣清淨機買一送一。

燦坤表示，全省同慶Surpass超越店開幕，即日起至3月16日止，推出空調超越慶；購買指定機型，即享會員價85折，此外，燦坤寵愛會員再享７大優惠，全面８年免費延長保固、政府退稅最高可折2,000元、刷卡最高可享12期零利率、加購Dyson空氣清淨氣流倍增器TP00，只要9,999元即可帶回家。

燦坤台中Surpass超越店今日開幕，訴求超越自我，成就非凡。 圖／燦坤提供
燦坤台中Surpass超越店今日開幕，訴求超越自我，成就非凡。 圖／燦坤提供

燦坤 3C

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