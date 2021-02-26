亞太電信無障礙網頁服務再升級 獲得NCCA級標章

亞太電信（3682）今（26）日宣布領先電信同業提供身心障礙者透過輔助工具，進行合約查詢、線上繳款、國際漫遊與快速復話等線上自主服務，未來將持續透過數位科技，讓用戶享受更多便利且優質的服務。

亞太電信表示，據衛福部統計，我國身心障礙者人數在108年達到118萬人口，致力推動智慧生活的亞太電信，呼應聯合國永續發展目標第十項「減少國內及國家間的不平等」，為讓身心障礙者在取得資訊上獲得平等權利，積極最佳化「友善專區」無障礙網頁，並取得NCC國家通訊傳播委員會無障礙網站A級標章認證。

亞太電信遵循無障礙網站規範，設立「友善專區」無障礙網頁，為視覺、聽力、肢體障礙等身心障礙者的需求持續努力，如支援Mac、iPhone等iOS專用《VoiceOver》、Android平台《TalkBack》，以及Windows的輕鬆存取朗讀設定程式等無障礙工具，使用手機、電腦也可便利地瀏覽、操作或聽取網頁內容。

另外，身心障礙者所使用的特殊上網裝置亦有支援，如使用Mac或PC電腦時，可搭配瀏覽器特殊鍵盤操作瀏覽模式，或結合各類特殊顯示裝置、閱讀輔助軟體及設備，亦可將網頁資訊透過語音報讀或用點字方式顯示，如同虛擬世界的導盲磚，跨越視覺及聽覺障礙，協助快速取得資訊以利使用，成為身心障礙者鏈結網路的最強後盾。