騰輝、貿聯及富比庫三方攜手 整合電子產業供應鏈

連接線束廠商貿聯（3665）集團今日攜手銅箔基板材料大廠騰輝電子（6672），以及結合電子零件客製化雲端服務平台富比庫(Footprintku Inc.) 共同宣布策略聯盟。

依據規畫，三方將以雲端平台整合供應鏈夥伴等三方資源，創造一站式的新產品加速開發平台給新產品開發客戶。此聯盟的目的是讓產品開發商的產品研發更具效率、縮短產品開發時程。

在資訊領域，貿聯長期為連接器、連接線等關鍵零組件供應商，並具備新產品開發 (New Product Introduction, NPI)，以及系統整合、製造、組裝能力。對於此次結盟，董事長梁華哲表示：「電子產品設計趨向輕薄美型，並兼顧功能及相容性，促使零組件與產品款式快速迭代更新。能具備產品快速開發能力以回應市場變化，已成致勝關鍵」。

騰輝電子董事長勞開陸指出：「若能形成平台整合上游零部件、中段設計及後端製造優勢，將有助於加速產業創新」。

富比庫(Footprintku)董事長黃以建則提出「運用 footprintku.com 獨家AI及數位轉換技術的雲端平台，用以整合三方資源、提供一站式服務」，讓產品開發商在研發及設計變更階段，快速尋得最佳零部件及優質供應商成為可能。

此次產業結盟是以富比庫電子零件雲端資料庫、貿聯以及騰輝零組件三方資源為基礎、整合新產品開發(NPI)、設計服務(ODM)與製造組裝(EMS)能力，除了能降低產品開發方的電子零件搜尋成本，並藉由連結高彈性客製的電子產業供應鏈夥伴，實現加速產品進化及協助產業創新。