台達電加入「RE100計畫」 2030年全面使用綠能

氣候變遷造成的氣候變化讓台灣去年至今都面臨缺水問題。台達電持續關注氣候議題，昨（25）日法說會一開始，台達電永續長周志宏就宣布台達電加入「RE100計畫」，承諾至2030年，台達電海內外所有製造生產據點100%均採用再生能源，達到碳中和目標，以具體行動因應氣候變遷的嚴峻挑戰。

台達電董事長海英俊對於近日美國德州最近冰風暴事業相當有感。海英俊過去曾在德州念書，他說，印象中的德州相當炎熱，夏天一坐進車內，兩手握在方向盤上都是汗，但現在竟然冰封德州，氣候變遷速度快到讓人不敢想像。

台達電將環保議題結合企業核心技術，綠能相關產品是台達電相當重要的營運項目，不但建築都是國際等級的綠建築，內部甚至自訂碳價，將每件產品生產過程產生的碳量換算價格，付出的費用用來進行內部節能減碳創新，將「環保、節能、愛地球」的經營理念內化為企業DNA。

台達電是台股ESG（環境、社會和公司治理）的模範生，日前原碳揭露專案（CDP） 評鑑公布2020年氣候變遷報告，台達電在企業「氣候變遷 」與「水安全 」兩大環境主題評鑑結果，均獲頂尖評級「A」領導級殊榮，為今年度CDP評鑑全球9,600家企業中，台灣業界首度獲得雙「A」的企業。