前發言人開講：台積電股價站上600… 遲來正義

過去有「台積電化妝師」之稱，前年底退休的前台積電代理發言人孫又文日前應天下雜誌邀請，在語音社群軟體Clubhouse開講，她分享在台積電時對台積電股價長期研究說：「台積電適合做長期投資，雖然股價衝上600元，比我預期還快，卻是遲來的正義。」

孫又文雖已退休，但首度在Clubhouse開講魅力仍無擋，估計有近千人上線聆聽她分享台積電成功祕訣，其中不少還是長期追蹤台積電的外資分析師 。

孫又文表示，退休後不久，碰到新冠疫情並很快在全球蔓延，台積電股價也跌破240元，當時是買入台積電股票的好時機，不過後來她心想才自台積電退休不到幾個月，此時買進會被人聯想可能知道公司內部資訊，決定不做任何動作。

現在她已離開台積電14個月，已經不知道內部消息，可以放心加碼，若有閒錢會繼續買。

知名半導體分析師陸行之則向她討教台積電現在股價已站上600元，應該採取什麼樣的投資策略？孫又文不忘恭喜他現在已經是個小富翁了，但也提出她在台積電時，針對股價波動所做的研究和線上來賓分享。

她說，台積電股價過去有47%時間是漲，但有43%是跌，跌幅和漲幅其實沒有差太多，就是穩步地往上而已，所以很難去賺價差、賺波段，因此就「不要挑時間，有錢就進去買」就對了，且適合長期持有。