市場消息不斷 業界：未見台積電暫停報價

市場昨（25）日傳出台積電產能全產全銷，加上市場價格混亂，暫停對客戶端報價。台積電強調，致力於提供客戶價值，不評論價格相關問題，台積電長期合作的晶片業者則指出「沒有暫停報價的情況」。不過產業消息不斷，反映晶圓代工產能供不應求狀況仍持續。

半導體業界人士指出，台積電許多長期合作客戶訂單都是前一年就談妥隔年甚至更長的生產計畫，提前預訂產能也有部分銷售折讓或取得較多產能，近期的傳聞應是針對來自挖礦機的急短單或是中小新創客戶。

業界指出，去年起因12吋晶圓代工產能吃緊，台積電今年取消部分客戶的銷售折讓，是近十年來首見，該部分折讓約3%左右，已被解讀為今年開始漲價。最吃緊的8吋晶圓代工廠近一年多來也因應客戶要求，開放產能多次競標、「價高者得」，近期更傳出因德州暴風雪使車用晶片供需失衡加劇，第2季8吋晶圓代工的非長約客戶還有漲價15%以上空間。