台達電資本支出 突破200億

台達電昨天召開線上法說會，釋出最新營運展望，去年每股純益（EPS）創下9.81元的新高，台達電董事長海英俊昨（25）日表示，展望今年，來自電動車、被動元件、資料中心、5G及自動化成長強勁，全年毛利率力守30%大關。電動車產業正夯，他也立下電動車業務兩年內損益兩平的目標。

台達電去年EPS創下9.81元的新高，因應全球化布局，去年資本支出178億元也創新高，但海英俊表示，今年不論台灣、印度、泰國、中國等地都有擴充產能計畫，估計全年資本支出將突破200億元。其中，印度預計興建四座廠房，目標第2季有兩座廠可以蓋好。

法人關切近期原物料短缺以及漲價可能性，海英俊說，台達電與所有供應商都是長期合作合約，即使缺料，也會優先供應台達，去年有很多急單，競爭對手可能有單無料，但台達電沒有被供應商拉掉一張單子，目前仍在可控範圍內。

海英俊說，元月營收表現優於內部預期，目前第1季訂單不錯，會比往年同期好。但他坦言，市場的黑天鵝、灰犀牛太多，應變能力要更快。

去年下半年車市明顯回溫，電動車業務成長強勁，海英俊認為成長動能將延續至今年，內部加快對電動車相關業務擴充布局，包括加碼被動元件產能，在吳江增加馬達等產線，目標是電動車業務在兩年內損益兩平。

近年台達電營收一大成長動能來自併購擴大市場版圖。執行長鄭平表示，不論工業自動化（IA）、樓宇自動化（BA）或基礎建設等業務，在解決方案整合過程中需要的關鍵角色，都是併購標的；電動車業務方面不管是供應鏈或機構件，不一定併購，也可能直接投資。

台達電在法說會前已公布去年獲利成果，去年營收2,826.05億元，稅後純益254.85億元，每股純益9.81元。全年毛利率首度站上30%大關，達30.86%，年增3.08個百分點，受惠產品組合優化，營業淨利314.25億元，年增62%。