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彭博：台積將發債160億元

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
彭博資訊報導，台積電正準備銷售新台幣160億元公司債（約5.75億美元），預計分三階段發行。（路透）
彭博資訊報導，台積電正準備銷售新台幣160億元公司債（約5.75億美元），預計分三階段發行。（路透）

彭博資訊報導，台積電正準備銷售新台幣160億元公司債（約5.75億美元），預計分三階段發行，在全球晶片短缺之際，為擴大資本支出做準備。近期全球利率上揚，許多公司債券殖利率從過去數周的歷史低點上升，在中華信評獲得頂級債信評等的台積電公司債競標冷熱程度，反映買家對於公司債利率的最新底線。

報導引述群益金鼎證券債市交易員的看法，從供需來看，今年台積電全年發債可能超過去年的1,200億元，將使得投資人不急於配置，此次5年期債券的定價利率有機會從去年的低點0.36%走高至約0.43%-0.45%，7年及10年券預料分別走高至0.50%及0.60%附近。

台積電在1月宣布，今年資本支出高達280億美元，遠超過去年170億美元。高額的資本支出讓台積電穩居技術領先的地位。台積電已啟動亞利桑那州設廠動作，台積電董事會本月也決議在今年以金額不高於台幣1,200億元在台灣發行無擔保公司債，為新廠籌措資金。

台積電昨也重申，董事會先前已決議批准公司債，目前正在籌備階段，尚未確定最終債券金額和期別，待正式發行時會對外公告其定價。台積電董事會2月9日已決議在今年以金額不高於台幣1,200億元在台灣發行無擔保公司債。

台積電 公司債 新台幣

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