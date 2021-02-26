輝達財報佳 將帶旺板卡廠

受惠於遊戲晶片與加密貨幣挖礦晶片的需求暢旺，美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）上季營收與獲利都優於預期，營收更創新高，本季營收預測也優於預期。

輝達表示，顯卡供應短缺未來恐仍將存在，法人看好顯卡在持續缺貨漲價效應下，將支撐微星、技嘉等板卡廠上半年獲利表現。

輝達去年第4季營收比一年前銳增61%至50億美元，達到歷史新高，淨利躍增53%至14.6億美元，經調整過後的每股盈餘為3.1美元，都高於分析師預期，主因假日購物季期間的電玩晶片需求強勁，以及加密貨幣挖礦活動再度興起。但因輝達也警告旗艦遊戲晶片未來幾個月預料將供應吃緊，拖累股價25日在美股早盤跌約2%。

輝達遊戲部門上季營收年增67%至25億美元，刷新紀錄，資料中心事業營收激增97%至19億美元。輝達執行長黃仁勳以「不可思議」形容上季遊戲顯卡需求的熱絡程度。輝達預估本季營收將年增71%至約53億美元，也遠優於分析師預期的45.1億美元。

不過，輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）表示，全球晶片供應短缺，依然供應緊俏。黃仁勳說，供應問題僅限於「公司層級」，今年有充足的晶片供應，資料中心等業務則不受晶片短缺影響。

輝達也在產品設計上做了新的調整，黃仁勳表示，挖礦晶片不需要用到顯示輸出等遊戲功能，輝達釋出專門用來挖掘加密貨幣的晶片（CMP）來緩解顯卡短缺問題，輝達在最新世代RTX 3060顯卡中新增一款軟體，當偵測到繪圖顯卡被用於挖礦，將降低效能，引導挖礦者轉買CMP晶片。

柯蕾絲表示，顯卡供應短缺未來恐仍將存在，並且預測CMP今年首季銷售約為5,000萬美元，市場則看好輝達的策略有望讓板卡廠有更多貨源可以供應電競市場。