記憶體晶片市況佳 後段封測廠受惠大

全球編碼型快閃記憶體（NOR Flash）供不應求，台廠更傳出二度漲價。法人看好華邦電同集團後段協力封測廠華東受惠最大，記憶體晶片市況復甦，法人預期力成、華泰等後段封測業者接單也同步勁揚。

法人指出，華邦電、華東同屬華新麗華集團，華邦電生產記憶體晶片，相關晶片由華東封測，華邦電產能持續滿載，華東也跟著接單暢旺。華東昨（25）日公告去年財報，全年稅後純益2.55億元，年增約55%，每股純益0.51元。

法人認為，華東的營運表現來自同集團華邦電挹注，而今年上半年記憶體價格走勢持穩，也帶動華東的業績。華東表示，將持續鎖定記憶體封測領域，積極布局特殊型記憶體封測市場，與策略型客戶維持長期穩定合作關係，也將爭取新客戶，拓展營收，積極降低成本。

力成對產業前景，維持先前說法。在邏輯業務動能續旺、記憶體業務持穩下，今年展望正向，預期營運維持成長；供應鏈透露，目前力成訂單能見度已達今年底，營收有望「逐季增長」。

華泰在今年1月向客戶發出調漲封裝加工價格通知，根據產品線不同，漲價幅度約10-15%，主要原因是基板廠、金線等上游供應商價格持續大幅上漲，自身產能吃緊，投產周期延長。法人預期「價量齊揚」，華泰營運後市可期。