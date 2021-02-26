記憶體超搶手 Q2又要漲價

智慧型手機需求暢旺，加上PC、NB以及TWS（真無線藍牙）等市場持續成長，NOR Flash（編碼型快閃記憶體）自去年下半年開始從吃緊到供不應求，華邦電和旺宏在今年首季已經調漲報價。但供應鏈透露，由於市場對NOR Flash的需求加劇，華邦電和旺宏將二度漲價，正和客戶討論第2季報價，漲幅達兩成左右。

去年蘋果iPhone 12系列手機首次全系列機種採用OLED螢幕，帶動OLED面板外掛NOR Flash晶片需求，加上TWS耳機需求大爆發，NOR Flash整體需求暢旺，華邦電和旺宏在今年首季先漲價7%至10%，但在中國晶圓代工廠減少投片量，轉往邏輯晶片產品，加上TWS、穿戴式裝置、PC、網路與電視需求成長，NOR Flash供不應求態勢加劇。

供應鏈透露，華邦電和旺宏已經和客戶在談第2季報價，再度漲價，漲幅達兩成左右，遠高於市場預測的3%-7%。華邦電和旺宏均表示，漲價是市場供需機制決定，不評論漲價議題。

外資指出，因美國暴風雪造成德州大停電，IDM大廠英飛凌旗下賽普拉斯當地工廠停工，對Nor Flash供給量預期造成一定影響，有利Nor Flash報價提升，甚至看好今年第2季Nor Flash及SLC Flash有更強勁的報價上揚，上漲空間預估高達10%。

華邦電先前在法說會釋出樂觀訊息，表示因市場需求強勁，產能維持滿載，漲價效應反應在1月營收，第2季將更明顯，預期NOR及SLC NAND供給吃緊將持續至下半年。

旺宏維持相同看法，總經理盧志遠認為在今年四大產品線中，宅經濟發酵，遊戲客戶對ROM需求顯著成長，而NOR Flash、NAND Flash都是向上趨勢，晶圓代工需求也熱絡，對今年展望樂觀，強調「還沒有看到任何一片烏雲」。