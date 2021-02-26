美在台協會 牽緊台灣晶片鏈

日經報導指出，美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）25日會見數十名台灣晶片和供應鏈公司主管，敦促這些公司與美國建立更緊密的合作夥伴關係。

報導引述這場閉門會議的文件指出，參加這次會議的晶片製造商包括聯華電子、力積電、世界先進、聯發科、南亞科技以及其他多家公司，而榮化和東台精機等關鍵的原料與設備製造商也有受邀。

許多美國與歐洲企業的在台主管也都有出席這場會議，包括高通、美光科技、德州儀器、新思科技、安謀（ARM）、意法半導體等，德國在台協會、日本台灣交流協會等機構的代表也都與會。

日經引述一份閉門會議文件報導，美國在台協會處長酈英傑25日會見數十名台灣晶片和供應鏈公司主管，呼籲這些公司與美國建立更緊密的合作夥伴關係。（路透）

日經新聞報導，在美國總統拜登下令全面評估關鍵的美國供應鏈後，美國正加強與台灣重要晶片與科技業者對話，希望能與台灣企業擴大合作，並且吸引投資。

日經新聞引述知情人士指出，這場會議的關鍵主題之一，是美國希望與這些業者並肩作戰、攜手合作，同時也希望表明美國不只關注台積電這類已經在美國有新投資的產業龍頭，也重視晶片與科技生態系的所有關鍵業者。

AIT在臉書一則貼文證實這場會議，強調台灣在供應鏈安全的角色，「AIT處長酈英傑今天在國際半導體產業協會『與首長有約』菁英午餐會中致詞，酈處長與台灣半導體產業的代表談到了美台貿易關係的重要性，以及美台在鞏固全球供應鏈中的關鍵角色。2月24日，拜登總統簽署了一項行政命令，為關鍵和重要商品建立更具有韌性且安全的供應鏈。台灣正是這項工作的重要夥伴，也是美國可靠的朋友」。

白宮國安會國際經濟關係與競爭力資深主任哈洛（Peter Harrell）24日說明拜登的行政命令時，被問及台灣如何回應美國提出的晶片需求時表示，台灣是美國的重要夥伴，雙方進行建設性的對話。但他不願透露具體內容。

白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）日前致函經濟部長王美花，感謝台灣出力，協助解決美國車用半導體短缺的問題。日經新聞已報導，美國將與同盟國、台灣等亞洲國家合作打造半導體、電池等重要零件供應鏈，免於繼續依賴中國大陸。