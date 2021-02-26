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鴻海電動車 可能在美生產

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導

鴻海集團拿下美國新創公司Fisker電動車製造訂單，華爾街日報報導，Fisker高層指出，與鴻海集團共同打造的電動車很可能在美國生產，部分原因是鴻海已在威州建立工廠。

外電報導，儘管具體地點尚未確認，但Fisker董事長暨執行長菲斯克（Henrik Fisker）指出，極可能在美國生產。菲斯克表示，鴻海在威州有工廠，而且有很多土地，有很大的擴張可能性；但他也補充，雙方並未就此做出最終決定，不過這是一個明顯的選項。

美國威州當地媒體The Milwaukee JournalSentinel報導，鴻海集團並未特別指出相關計畫將落腳在威州蒙特普萊森村（Village of Mount Pleasant），但也沒有排除這個可能性。

Fisker及鴻海24日宣布簽署MOU，將透過「Project PEAR」專案，共同開發全新級距的車輛產品，預計年產量超過25萬輛。目標市場包括北美洲，歐洲，中國大陸和印度。新款電動車預計2023年第4季度進入量產。

目前鴻海威州園區尚未大規模量產3C產品，也沒有電動車生產線，但因是北美少數科技業大規模製造基地，加上近年美國吹起「美國製造」風潮，吸引不少與鴻海集團合作的廠商希望在威州生產製造。

鴻海威州科技園區的智慧製造中心今年將增加更多產線，鴻海去年興建的智慧製造中心和高效能運算資料中心（HPCDC），都將於今年初完工。

鴻海威州投資案最早是規劃10.5代面板廠，因應環境變化已轉為智慧製造為主，並取得Google訂單，將在威州組裝伺服器。

此外，獲得黑莓機手機品牌授權的德州新創公司Onward Mobility，已與鴻海集團合作開發新一代5G黑莓機，規劃2021年在北美、歐洲市場推出。Onward Mobility也透露長期目標在美國生產手機。

鴻海 威州

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