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夏普 出清SDP股權

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導

鴻海集團轉投資日商夏普（Sharp）宣布出售轉投資的堺顯示器株式會社（SDP）全數股權，惟夏普並未透露買家及交易價格，該筆交易預計3月15日完成。

夏普董事會昨（25）日拍板定案，將出售持有SDP所有股權。夏普目前持有SDP約103.08萬普通股，持股24.55%。

夏普指出，已與SDP達成協議，即使未來不是股東，SDP也將穩定供應高質量液晶面板。此外，夏普認為，大尺寸液晶面板業務需要投入大量資本以保持競爭力，而面板業務波動性大，出售SDP持股後，有助穩定夏普業績表現。

根據雙方簽署的保密協定，夏普未公開交易對象及交易金額，但強調交易對象並非公司關聯方。值得一提是，SDP另一大股東是鴻海創辦人郭台銘個人投資的超視堺國際（SIO），但SIO與夏普並非關係人。

SDP前身為夏普集團投資設立的堺10代廠，主要開發製造銷售LCD面板，目前資本額324.85億日圓。

2012年郭台銘以個人名義與夏普合作，透過SIO砸下660億日圓入股SDP，當時郭台銘個人投資與夏普持股SDP比重各為37.61%。

夏普 面板

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