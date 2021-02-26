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台灣三星 B2B業務大躍進

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北報導
台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮（左）與顯示暨儲存裝置事業部副總經理劉德榮指出，B2B商用事業去年表現亮眼。台灣三星／提供
台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮（左）與顯示暨儲存裝置事業部副總經理劉德榮指出，B2B商用事業去年表現亮眼。台灣三星／提供

台灣三星B2B商用事業去年業績拓展有成，表現亮眼，行動通訊顯示器兩大領域總計去年營收年增率高達三至四成，台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮表示，目標今年行動通訊業務雙位數成長；顯示器部門因2020年成長很大，2021年估將持平或微幅成長。

李元榮說明，因數位化浪潮帶動民眾生活型態改變，2020年新常態亦加速企業數位化發展。在零接觸商機、對資訊安全的重視提升、企業期待更直接快速的資訊管理，以及因應5G發展提前導入未來科技等四大因素帶動下，挹注商用事業業績表現。

他說，如行動通訊事業營收年增20%，其中軟體解決方案Samsung Knox需求顯著提升，較前年成長近七成；商用顯示器事業更出現近八成的飛躍性成長。

繼2020年繳出亮眼成績單後，台灣三星看好2021年5G浪潮帶起的商用需求，將促進智慧工廠、智慧檢修的普及，成為行動通訊事業的潛在商機，預估可創造雙位數的年營收成長率。

此外，5G應用衍生的資安議題，也將為Samsung Knox注入銷售動能。而去成果豐碩的顯示器事業，將推出MagicINFO軟體雲端服務，協助企業數位轉型，預計2021年營收能與前一年維持相同水準，並在5G藍海中持續緊抓未來商機。

此外，台灣三星還拿下速食業龍頭訂單。台灣三星商用事業長年布局零售與餐飲業市場，近期以商用顯示器與行動通訊卓越的軟硬體整合服務，成為連鎖品牌台灣麥當勞的最佳盟友。

李元榮指出，顯示器部門與台灣麥當勞2018年開始合作，預計今年完成全台近400家門市顯示器建置，憑藉MagicINFO強大管理系統，目前可透過後台集中控管全台逾千個顯示器內容，並依需求更換早餐、主餐等各式菜單及促銷訊息，或防疫資訊等內容，大幅提升顯示器的使用彈性。

李元榮指出，麥當勞仍持續更新系統，台灣三星也獲得不少客戶回饋。他說，在台灣三星長期耕耘，以及透過企業夥伴的合作，在深受疫情影響的2020年開創亮點。

商用市場已是各品牌兵家必爭之地，台灣三星致力為各領域商用客戶提出適切的解決方案，面對企業迫切的數位轉型需求與2020年大環境衝擊下，三星發現，疫後各產業數位化需求快速提升，以零售、教育、製造業最顯著。

過去客戶主要以行動通訊相關的硬體建置為主，近期基於大量部署及資訊管理、資訊安全意識抬頭，對軟體Samsung Knox的重視大幅提升；此外，在5G推波助瀾下，智慧工廠、遠端會議、智慧檢修等需求亦將帶動行動通訊業務高速發展，例如國內塑化業龍頭就採用三星行動裝置與NAS的服務。

另外，其他如智慧交通、智慧醫療的門診報到系統、智慧病房等，均是台灣三星商用事業未來發展重點。

三星電子 顯示器 行動通訊

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