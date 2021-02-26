中華電 入股緯創子公司

中華電信（2412）與緯創集團強強聯手，中華電信昨（25）日宣布參加緯創旗下百分百子公司緯謙科技增資案，雙方將結合5G、AI，建構智慧5G雲服務平台，搶進智慧製造、智慧醫療、智慧城市、智慧零售等雲端垂直應用服務，未來更可望擴大到緯創旗下緯穎及啟碁。

中華電信董事長謝繼茂、總經理郭水義與緯創董事長林憲銘、副董暨緯謙董事長黃柏漙、緯謙總經理夏志豪等人出席合作記者會。雙方未透露入股金額及股份，但中華電將取得緯謙一席董事，推估持有股權約二成。未來緯謙將階段性找策略聯盟夥伴入股，如醫療產業相關業者。

進入5G時代，中華電積極結合5G及物聯網服務，打造整體解決方案，看好緯謙在雲端產業的整合能力，可望做為中華電打造5G雲端及智慧應用的先鋒。

謝繼茂表示，攜手緯創共同投資緯謙，從5G結合雲服務，透過雲、網、端緊密結合，加上底層的資安，整合成一套解決方案提供給客戶，拓展5G行業雲服務應用。

黃柏漙表示，中華電入股後，緯謙「三年計畫」可望提早達陣。緯謙自2019年訂下目標，未來三年每年成長都要超過五成。

郭水義表示，5G及IoT垂直雲端發展應用，是企業數位轉型基礎，將積極與緯創集團合作智慧製造、智慧醫療、智慧城市、智慧零售。另外，雙方合作不僅著眼雲端市場商機，深耕台灣市場，還有海外的商機。

中華電除掌握台灣市場中小企業客戶，也深耕美、日及越南、泰國等東南亞市場，並將拓展至印尼及馬來西亞，未來除強化台灣市場，更將放眼海外市場。

未來雙方也可望擴大合作，包含緯穎資料中心級伺服器、啟碁的5G小型基地台及5G設備等，郭水義表示，近期中華電進行5G企業專網實驗場域，啟碁是重要合作夥伴。