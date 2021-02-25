積極建設5G 遠傳斥資172億元採購愛立信基地台

遠傳（4904）2021年將持續積極建設5G網路，年底人口涵蓋率將從現在的61%提升到90%，遠傳昨日也公告加碼採購5G設備，斥資172億元，向愛立信採購5G行動寬頻網路設備。

遠傳今天舉行線上法說，遠傳表示，2020年實際資本支出為109億元；今年為5G建置高峰期，預估2021年全年資本支出為149億元，透過AI大數據精準選址積極建設，也獲國際機構評比5G網速全台第一，已完成4,600餘5G站台建置，人口覆蓋率達61%，預計年底將超過90%。

遠傳更認為，5G用戶穩定成長，推升高資費比重及平均帳單金額，預估年底5G用戶滲透率將達25%至30%。

此外，遠傳預估，2021年新經濟營收將從2020年的15%提升到16%，今年我們的預估較為保守，主要是因為新經濟營收的總金額已經比較大，加上疫情影響，以及開發專案、確認合約等都需要時間，也觀察到目前許多政府單位、企業對於支出較謹慎。

遠傳表示，5G為很多不同領域的企業帶來嶄新機會，遠傳希望運用5G協助企業夥伴轉型，例如製造業升級成為智慧工廠、智慧零售等，也包含遠傳一直深耕的5G遠距診療、參與桃園智慧路燈等政府專案，遠傳也成功獲得許多與政府合作智慧城市的專案，深具競爭力。

遠傳強調，會持續透過成本控制、精準投資、活化資產，增加獲利。2021年資本支出較高的原因，除了需要投入5G網路建置，另外也預計進行VoLTE升級、終止3G業務需要調整語音通話、太陽能建置等。

遠傳昨日也帶旗下百分百子公司新世紀（3383）資通公告，為活化資產，新世紀董事會決議通過授權董事長以不低於鑑估金額，全權處分台北市內湖區瑞光路216, 218及220號全棟（含土地及建物）不動產。