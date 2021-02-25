台灣之星強打5G保證最低價資費 每月最低299元

台灣之星推出5G服務以來，強調創新的5G資費，首波推出「用多少付多少」，現在台灣之星更宣布推出「保證最低價」5G資費每月最低299元起，與4G／5G「自由配」，每月最低149元起。

台灣之星表示，日前推出「用多少付多少」資費，讓消費者在5G發展初期擁有更合理的資費選擇，更延續過去用戶擁護的「保證最低價」與「自由配」資費方案，宣布推出5G創新資費ㄧ「保證最低價」5G資費與4G／5G「自由配」，即日起，凡新申辦、攜碼用戶，可選擇「保證最低價」5G資費，網路門市與實體門市皆可辦，5G上網每月最低299元起，不論用多用少，都可依當月用量套用6組資費自動試算，每月保證都是付最少。

此外，台灣之星也推出網路門市限定4G／5G「自由配」，5G上網月租149元起，上網、通話任意配享超值加價最高6倍送，加100元通話費率狂降83%，每分鐘只要1元，靈活選擇自身需求，組成最適合自己的資費，用不到的項目就不要再使用，每月都可更換優惠組合項目。

台灣之星行銷事業部資深副總朱曉幸表示，去年台灣邁向5G新紀元，各家業者都還處於積極建設的階段，在這個4G和5G的過渡時期，台灣之星依持一貫的立場，相繼推出「用多少付多少」、「保證最低價」與「自由配」5G資費，誓言在新時代繼續提供消費者最有利的資費。