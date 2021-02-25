三引擎帶動 台灣大今年營收要成長12%以上

台灣大哥大（3045）近年積極發展電信以外業務，受惠momo購物業績向前衝，台灣大預估，今年在電商、新科技以及電信業務三項成長帶動下，推升全年營收成長12%至15%。

台灣大今天舉行線上法說，台灣大表示，電商、新科技事業等收入成長19%至23%，電信業務成長約4%至6%，合併稅前息前折舊攤提前獲利約較2020年持平或略減2%。

過去台灣大均公布逐季財測及營收獲利目標，今年則僅公布營收及EBITDA目標，並未公布獲利財測目標，這也是台灣大多年來首次未公布完整財測，台灣大則表示，跟國際接軌。

台灣大公布，2021年資本支出共118億元，電信部分資本支出約86.5億元，行動電射建置規模較2020年減半，有線電視資本支出約8.7億元，momo及其他資本支出約22.9億元。

台灣大表示，截至2020年底，5G滲透率為月租用戶的8%，而今年每個月增加1至1.5個百分點，當台灣大用戶從4G資費轉換到5G，月租費平均成長24%。

而5G基地台建設部分，台灣大表示，已經達6000座3.5GHz高速基站，今年將持續穩扎穩打繼續佈建，預估今年台灣大5G訊務涵蓋率目標，年底達70%。

台灣大強調，隨著momo全力拓展業務，加上行動業務平均帳單金額（ARPU）將受惠於5G涵蓋擴大及更有吸引力的銷售組合而回升，2021年將積極提升營收成長動能，長期將進一步提升，為股東創造價值。