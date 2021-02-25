三星B2B商用事業 提供企業完備軟硬體解決方案

台灣三星電子今(25)日宣布，旗下B2B商用事業在行動通訊及顯示器兩大領域，2020年皆繳出雙位數成長的亮眼成績單。除B2C消費性市場表現卓越，台灣三星整合其強悍軟、硬體，為橫跨多產業的企業品牌提供完整的商用解決方案，協助提升企業資安、提供新穎的創新顯示方案、建構5G智慧工廠及遠端大量裝置資訊管理等，在大環境趨勢帶動及長期布局陸續建置完成之下，成為企業數位化的最佳盟友。

台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮表示，數位化浪潮帶動人們生活型態改變，2020年新常態亦加速企業數位化發展。在零接觸商機、對資訊安全的重視提升、企業期待更直接快速的資訊管理、及因應5G發展提前導入未來科技等四大因素帶動下，挹注商用事業業績表現－行動通訊事業營收年增20%。

其中，軟體解決方案Samsung Knox需求顯著提升，較前年成長近7成；商用顯示器事業更以近8成飛躍性成長，表現亮眼。展望2021年，在5G發展、政府政策帶動及大環境影響等因素下，行動通訊業務看好今年維持雙位數成長；而顯示器部門則因2020年成長頗鉅，預估2021年將持平或微幅成長。

台灣三星強調，致力為各領域商用客戶提出適切的解決方案，面對企業迫切的數位轉型需求與2020年大環境衝擊下，三星發現，疫後各產業數位化需求提升，尤以零售、教育、製造業最為顯著。過去客戶主要以行動通訊相關的硬體建置為主，近期基於大量布署以及資訊管理、資訊安全意識抬頭，對軟體Samsung Knox的重視大幅提升；此外，在5G推波助瀾下，智慧工廠、遠端會議、智慧檢修等需求亦將帶動行動通訊業務高速發展。

繼2020年繳出亮眼成績單後，台灣三星看好2021年5G浪潮帶起的商用需求，在5G發展下將促進智慧工廠、智慧檢修的普及，進而成為行動通訊事業的潛在商機，預估創造雙位數的年營收成長；此外，5G應用所衍生的資安議題亦預計為Samsung Knox注入銷售動能。而於2020年成果豐碩的顯示器事業，亦將推出MagicINFO軟體雲端服務協助企業數位轉型，預計2021年營收能與前年維持同樣水準，並在5G藍海中持續緊抓未來商機。