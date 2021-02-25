遠傳加碼發出股利紅包 每股配發3.25元現金

遠傳電信（4904）去年獲利達成率超標，每股稅後純益2.56元，遠傳維持穩定股利發放政策，董事會通過每股配發3.25元，盈餘分配率高達127%。

遠傳也公布2021年財測目標，全年合併總營收將成長3.5%，達822.76億元；合併稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）將持穩在274.85億元；稅後純益為83.68億元，預估每股稅後純益2.57元，較去年微幅成長。

在資本支出部分，遠傳表示，2020年實際支出為新台幣109億元；今年為5G建置高峰期，預估2021年全年資本支出為149億元。

遠傳表示，縱觀台灣行動通訊整體市場，台灣行動市場總用戶數趨於飽和，行動號碼可攜市場持冷，但遠傳月租型用戶數自2018年第三季至今連續正成長，月租型客戶流失率持續創新低，遠傳客戶每月平均貢獻度（ARPU）更持續領先同業。

遠傳表示，5G申辦數穩健成長，高達95%的5G用戶申辦999元以上資費，續約用戶資費平均提升超過15%，挹注ARPU成長。

遠傳表示，5G網速全台第一，透過AI大數據精準選址，已完成4,600餘5G站台建置，人口覆蓋率達61%，預計年底將超過90%。

遠傳積極近年也推動數位轉型，效益持續顯現，強健的營運實力，再度創造優異的經營成效與財務表現。2020年全年度新經濟營收在疫情影響下，年成長率達13%。其中資通訊業務營收年增17%，包含雲端服務營收年增68%、物聯網年增57%、資安服務營收年增29%、遠距診療服務營收年增34%。個人數位服務延續強勁成長動能，包含數位媒體服務營收年增15%、friDay購物行動商務營收年增23%、帳單代收服務營收年增11%、friDay影音每月活躍用戶數提升20%。