遠傳去年獲利超標 配發3.25元股息

「只是要它把製造讓給我」張忠謀願望成真！靠英特爾起飛的台積，如今技術反超，預估營收將在2023年翻倍。蘋果M1神技昭告天下：架構用Arm、晶片自己設計、製程找台積，已能技壓英特爾。

2021-02-25 13:05