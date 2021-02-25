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中南部空汙向北擴散！ 環保署預警：雙北等地紅害到明天

遠傳去年獲利超標 配發3.25元股息

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

遠傳電信（4904）今（25）日公布該公司去年全年稅後純益為83.54億元，全年每股稅後純益為2.56元，遠傳維持穩定股利發放政策，今年預計發放每股現金股利3.25元。

遠傳去年第4季合併總營收為228.07億元，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為69.00億元；稅後淨利為18.85億元，單季每股稅後純益（EPS）為0.58元，財測達成率為100.8%。

遠傳去年全年合併總營收為795.01億元；合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為275.99億元；全年稅後純益為83.54億元，全年每股稅後純益（EPS）為2.56元，全年EPS財測達成率為104.2%。

遠傳預估今年全年合併總營收將成長3.5%，達822.76億元；合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)將持穩在274.85億元；全年稅後純益為83.68億元，預估全年每股稅後純益為2.57元。

在資本支出部分，該公司去年實際支出為109億元；今年為5G建置高峰期，預估2021年全年資本支出為149億元。此外，遠傳維持穩定股利發放政策，今年預計發放每股現金股利3.25元。

遠傳電信 股利

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