快訊

中南部空汙向北擴散！ 環保署預警：雙北等地紅害到明天

鴻海集團轉投資日商夏普 擬出清SDP全部持股

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海集團。路透
鴻海集團。路透

鴻海集團（2317）轉投資日商夏普（Sharp）今（25）日宣布，將出售轉投資的堺顯示器產品（SDP）公司全數股權，惟夏普並未透露買家及交易價格。

夏普董事會今日拍板定案，將出售所持有的SDP所有股權，夏普目前持有SDP 103.08萬普通股，持股約為24.55%，預計該筆交易案將於3月15日完成。

根據雙方協議，夏普並未公開交易對象以及交易金額，但交易對象並非公司關聯方。

夏普指出，由於公司目標成為強大的品牌公司，因此在設備業務方面，公司積極與外部合作進行結構性改革，公司在確保核心技術並保持穩定採購的同時，也將在知識產權領域維持與SDP的夥伴關係。

夏普表示，已與SDP達成協議，即使未來不是股東身份，SDP也將穩定供應高質量液晶面板。此外，夏普認為，因大尺寸液晶面板業務不僅需要不斷投入大量資本以保持競爭力，同時，業務波動性也大，因此在出售完SDP持股後，有助穩定夏普業績。

夏普 面板

延伸閱讀

鴻海奪美電動車廠訂單

擴大投資 高市與日商三菱UFJ銀行合作

鴻海投資威州傳新合約有譜 將提未來5年徵才計畫

日商找台灣手搖飲開築地分店 破局竟跨海提告

相關新聞

鴻海集團轉投資日商夏普 擬出清SDP全部持股

鴻海集團（2317）轉投資日商夏普（Sharp）今（25）日宣布，將出售轉投資的堺顯示器產品（SDP）公司全數股權，惟夏...

中華電入股緯創子公司緯謙 打造5G雲服務平台

代工廠緯創集團子公司緯謙科技與中華電信今天共同宣布，由中華電信入股緯謙，聯手創建智慧5G雲服務平台，拓展智慧製造、智慧醫...

元太攜Wacom與元力電紙 推新ㄧ代電子紙筆記本解決方案

全球電子紙領導廠商元太（8069）今（25）日宣布，與繪圖板、互動式繪圖顯示幕和數位介面解決方案的全球領導廠商Wacom...

產能受限所致 server DRAM Q2合約價漲幅達10~15%

TrendForce旗下半導體研究處調查，自2020年第3季至今，server DRAM產能比重已降至三成，其比重調降除...

台積電再飆3年！1兆營收將變2兆、黃金交叉英特爾 要謝謝蘋果？

「只是要它把製造讓給我」張忠謀願望成真！靠英特爾起飛的台積，如今技術反超，預估營收將在2023年翻倍。蘋果M1神技昭告天下：架構用Arm、晶片自己設計、製程找台積，已能技壓英特爾。

傳台積電停止報價 公司：不評論價格問題

目前晶圓代工產能吃緊，市場傳出台積電（2330）暫停對客戶報價的消息，台積電今(25)日對此回應，該公司致力於提供價值，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。