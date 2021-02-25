鴻海集團轉投資日商夏普 擬出清SDP全部持股

鴻海集團（2317）轉投資日商夏普（Sharp）今（25）日宣布，將出售轉投資的堺顯示器產品（SDP）公司全數股權，惟夏普並未透露買家及交易價格。

夏普董事會今日拍板定案，將出售所持有的SDP所有股權，夏普目前持有SDP 103.08萬普通股，持股約為24.55%，預計該筆交易案將於3月15日完成。

根據雙方協議，夏普並未公開交易對象以及交易金額，但交易對象並非公司關聯方。

夏普指出，由於公司目標成為強大的品牌公司，因此在設備業務方面，公司積極與外部合作進行結構性改革，公司在確保核心技術並保持穩定採購的同時，也將在知識產權領域維持與SDP的夥伴關係。

夏普表示，已與SDP達成協議，即使未來不是股東身份，SDP也將穩定供應高質量液晶面板。此外，夏普認為，因大尺寸液晶面板業務不僅需要不斷投入大量資本以保持競爭力，同時，業務波動性也大，因此在出售完SDP持股後，有助穩定夏普業績。