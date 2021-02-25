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中南部空汙向北擴散！ 環保署預警：雙北等地紅害到明天

長興材料自結1月稅前盈餘5.56億元 創歷年單月新高

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

長興（1717）今（25）日公告自結1月份稅前盈餘5.56億元，年增1,373.11％，每股稅前盈餘0.45元。營收增加且產品組合優化，拉高平均毛利率，1月份稅前盈餘更因此創下歷年單月新高紀錄。長興表示，下游需求持續暢旺，產品價格反應原物料調漲，1月份營收與獲利均打破傳統淡季表現，且去年同期基期較低，1月份營運績效大幅成長。

在需求拉動下，營收持續維持高檔，1月份營收41.16億元，較上月成長0.54％，同時較去年同期大增75.88％。

三大事業單位對營收與獲利成長均有貢獻，其中，合成樹脂售價反應原物料調漲，毛利率獲得改善；電子材料的真空壓膜機出貨增加、乾膜光阻出貨量維持在高檔；特用材料則是高附加價值產品出貨比重拉高。

集團營收及毛利率同步拉升，以及費用率降低的效益之下，1月份營益率12.75％，較上月增加了7.01個百分點，為單月歷史最高，帶動1月稅前盈餘創下歷年單月新高，達5.56億元，每股稅前盈餘0.45元。

受惠中國經濟復甦，合成樹脂與特用材料需求穩定成長；電子材料則在全球PCB需求推升之下，產業趨勢展望正向。面對今年原物料逐步上漲的市場預期，長興表示，公司控制成本、費用及原料價差，隨時關注市場變化做彈性調整，同時持續優化產品組合、推廣新產品及市場，維持營運績效。

營收 毛利率

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