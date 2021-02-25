中華電入股緯創旗下緯謙 攜手打造5G高效雲

緯創（3231）集團子公司緯謙科技股份有限公司與中華電信（2412）於今（25）日聯合宣布，由中華電信參股緯謙科技，雙方著眼5G結合AI趨勢，聯手創建智能5G雲服務平台，深耕智慧製造、智慧醫療、智慧城市、智慧零售等雲端應用市場，協助企業透過雲端服務實踐數位轉型。

緯謙科技致力於提供多元混合雲架構的行業應用解決方案，為企業建構創新性雲端服務的首選。在國際原廠新技術與母公司緯創資通的場域經驗兼具的龐大顧問團隊推動之下，提供行業所需的雲端解決方案，以及諮詢與管理服務。

緯謙同時具備應用程式開發能力，研發整合企業需要的商務情境行動辦公應用服務，利用新科技協助企業成長，創新發展新商業模式，提升企業生產力。中華電信引領電信發展趨勢，積極布局5G相關建設的同時，看準緯謙科技在雲端平台上架構數據平台用於行業應用的整合實力，雙方攜手共同打造5G+雲端+數據應用 的黃金三角，協助企業躍進5G雲紀元。

原本由緯創集團100%持股的緯謙科技，此次中華電信入股將開啟嶄新局面，除了持續著重於多元整合的應用開發，將更著重於高速通訊技術的運用，結合5G的高頻寬、低延遲與多連結等全新特性，開創高速高效的雲服務新紀元。

緯創資通副董事長暨緯謙科技董事長黃柏漙表示，緯謙創立的初衷即是利用新科技協助企業導入各場域的智慧化數位轉型，進行科技的優化以發揮最大經營與管理效益，緯謙將運用自有原生的雲端技術核心基因及緯創智慧製造的專業，透過中華電信的投資合作，緯謙將5G生態鏈納入資源，結合雙方技術與經驗優勢，除了協助台灣產業轉型外，目標更將眼光延伸至海外，與中華電信進一步將台灣數位轉型的經驗拓展服務到東南亞，協助亞洲區台商的企業數位轉型，引領各產業全面升級至高效雲紀元。