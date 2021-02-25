彩晶公告 去年EPS 1.25元

彩晶（6116）董事會今（25）日通過去年度合併財報，稅後純益達38.48億元，較2019年暴增將近四倍，每股稅後純益1.25元，遠優於前年的0.25元。

彩晶去年全年營收約195.5億元，年增19.7%；稅後純益38.48億元，較前年大增3.84倍；每股稅後純益1.25元，優於前年的0.25元。彩晶日前已公告去年第4季稅前盈餘達27.7億元，較前一季大增七成，也促使全年獲利、每股純益一舉超越雙虎友達（2409）、群創（3481），成為去年度台股面板族群的獲利與EPS雙冠王。

綜觀去年，彩晶因為疫情帶動消費電子強勁需求，中小尺寸面板價格跟著走揚，加上處分南科廠業外收益落袋，讓獲利大為提高。

彩晶去年處分南科廠予台積電（2330），並向和鑫（3049）購回廠房建物及附屬設施。該購回廠區原是彩晶在2010年底，將次世代CF廠房的未完工程售予和鑫，當年的售價為18.56億元（包括在建工程B1~6F）。彩晶表示，收購和鑫光電位於南科的閒置廠房，主要是為因應未來營運所需，以及發展 Mini / Micro LED 面板。

彩晶今日早盤股價上攻近期波段高點14.15元，為七年半以來新高，但後續漲勢收斂，最終收盤價13.7元，上漲0.3元、漲幅2.24%。