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官方平均薪資調查達54,320元 薪資平台：根本不接地氣

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

主計總處日前公布2020年全年每人每月總薪資平均為54,320元，對此，比薪水今（25）日表示，多年來，每當主計處公布經常性「平均薪資」時，總是令大家感到無感，甚至有時還會引起民怨，會有此現象的主因，是因台灣求職市場中約有70%的工作者，每月薪水未達這所謂的「平均」，造成工作者們每次看到「平均薪資」相關議題時，都會感到不信任，根本不接地氣。

比薪水指出，「平均薪資」確實難以反映出真實的薪資狀況，畢竟一般職員與主管、高層的薪資所得差距甚大，不分職務的將所有薪水平均，不免會讓人覺得不切實際、不接地氣，但平均數、中位數等統計數據，仍有它存在的價值，比薪水認為，它是求職者考慮眾多工作邀約時非常重要的「比較錨點」。

比薪水表示，以半導體產業的當紅炸子雞台積電（2330）為例，根據全台勞工自主在比薪水的薪資回報統計，台積電平均薪資為 50,501 元，今天若有其他半導體相關產業的工作邀約，就可以拿這來當錨點分析、判斷，該公司的規模、工時、薪資與台積電相比如何等等...，以此作為選擇公司、工作的評估。

比薪水說，雖然「平均薪資」有其參考價值，但終究不比「真實經歷」來得可靠，台灣就業求職市場薪資資訊相對封閉，造成求職者在選擇工作時，無法有利的爭取薪酬福利。

比薪水建議，求職、工作者們，應在評估完公司後，進一步透過求職資訊交流平台，深入瞭解理想公司中自身的職務薪資水平、工時，以及職場文化...等，二次審視該份工作是否適合自己，並為「談薪」做更多的準備。

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