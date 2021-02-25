美光推出專為汽車安全應用打造的 LPDDR5 記憶體

美商記憶體大廠美光科技今日宣布，業界首款符合 ASIL 等級 D 要求的車用 LPDDR5 記憶體，已正式送樣。ASIL 等級 D 全名為汽車安全完整性等級 D，是汽車業最嚴格的安全標準。是美光根據國際標準組織（ISO）26262 標準，針對汽車功能安全性所推出的全新記憶體與儲存系列產品之一。

美光表示，經過功能安全評估的美光記憶體產品與先進駕駛輔助系統 （ADAS）技術相容，包括主動式巡航控制、自動緊急煞車系統、車道偏離警告、盲點偵測系統。 美光 LPDDR5 的絕佳效能、功耗效率與低延遲提供必要的效能和空間，可滿足下一代汽車系統與日俱增的頻寬需求。

美光副總裁暨嵌入式業務部門總經理 Kris Baxter 表示，自駕車可望讓道路更加安全，但自駕車需要更加強大、值得信賴的記憶體，才能在極端環境下即時做出決策。為滿足這項日益成長的市場需求，美光優化車用 LPDDR5，透過最佳效能、品質、可靠度，協助打造智慧且安全的未來汽車。

由於車用電子元件對安全性來說益發重要，汽車製造商必須滿足嚴格的功能安全標準，以在汽車出現故障時能藉由各種機制降低風險。有鑑於功能安全概念的重要性與日俱增，美光已成立辦公室專職負責與客戶協作，滿足車用安全系統所需的記憶體需求。

為協助客戶因應複雜的法規要求，美光表示，專職辦公室不但率先推出附有安全應用說明的 LPDDR5，也發表業界首創由供應商提供的 DRAM 硬體評估報告，採用經過知名汽車安全專家 exida 公司驗證的硬體評估標準。透過在美光公司內部完成這項耗時費力的評估，此舉可為汽車業客戶簡化系統設計，並縮短上市時間。

exida 營運長暨首席安全專家Alexander Griessing表示，功能安全性是開發先進車用系統的必備條件，但截至目前為止，記憶體多半處於不太受重視、直接採用現成產品的狀態。美光嚴謹遵守ISO 26262標準推出車用LPDDR5，可說是為記憶體產業立下新標竿。