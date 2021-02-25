元太、Wacom、元力電紙發表電子紙筆記本解決方案

元太（8069）今(25)日宣布與Wacom、元力電紙平臺(Linfiny)公司共同推出新一代電子紙筆記本解決方案；新款電子紙筆記本解決方案將在今年年中商品化。

元太表示，這項方案同時具備10.3吋與13.3吋等兩種電子紙螢幕規格，採用最新E Ink Carta 1250電子紙面板，提供更佳的顯示對比與更快的翻頁速度，輔助提升數位筆寫速度。

元太說，過去3年，Linfiny與元太緊密合作，將最新的E Ink Carta電子墨水薄膜技術與最佳視覺表現整合進新的解決方案。這項電子紙筆記本解決方案具備超薄、類紙質感與人體工學設計，10.3吋僅重261克、厚度約5.85公釐；13.3吋僅重368克，厚度約5.7公釐。兩種尺寸規格均可使用支援Wacom EMR技術的數位筆。

元太董事長李政昊表示，「在遠距學習與辦公的新常態下，堅信基於電子紙筆記本以無紙化書寫的特性，將為教育與辦公等應用情境帶來高效率與環境友善的效益。將持續與更多企業合作以拓展電子紙應用生態圈，並為客戶提供更多的無紙化解決方案」。

Linfiny總經理住田直樹表示，「做為開發電子紙筆記本方案的領導者，Linfiny很榮幸為客戶開發符合人體工學設計、全球最輕薄且具備與紙張相仿的數位手寫裝置。相信基於Linfiny技術平台上，持續創新與生態圈夥伴共同開發的無紙化解決方案可協助客戶滿足獨特的市場需求」。

Wacom執行長井出信孝(Nobutaka Ide)表示，「歷經與Linfiny公司2年來的合作，很高興打造出具有與紙張相仿的筆寫感觸的數位手寫裝置。元太、Linfiny與Wacom等三家公司共享以期許持續提供優化數位『紙與筆』的長期願景，很榮幸Wacom的技術成為新體驗的一部分」。

元太指出，新款電子紙筆記本解決方案將在今年年中商品化，元太與Linfiny積極打造電子紙筆記本解決方案平台，尋求有意開發自有電子紙筆記本應用裝置的合作夥伴。系統開發合作夥伴可結合Digital Paper Control Server Software (DCSS)為商務、工業、醫療、教育，或是公部門等領域，開發高度安全性的無紙化解決方案。

元太強調，這項電子紙筆記本解決方案系統是以Android作業系統為基礎， Linfiny團隊正開發中介軟體(middleware)以提供更具彈性與更開放的軟體開發環境，讓客戶可簡化軟體的開發工作與時程，或是直接使用既有Android應用程式。Linfiny第一版的中介軟體的APK檔案將在今年下半年推出。