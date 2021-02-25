鈺太今年NB應用MEMS麥克風市占 挑戰全球第一

MEMS麥克風廠鈺太（6679）於今(25)日舉行法說會，該公司董事長邱景宏表示，今年NB應用MEMS麥克風的市占率，將挑戰五成，後續還希望進一步增加。這也意味著該公司將成為此產品領域的最大供應商。

除了NB應用之外，包括真無線（TWS）藍牙、TV與助聽器應用等，也都是鈺太今年的成長動能。

鈺太去年合併營收為18.98億元，創歷史新高，年增36.1％，每股純益為7.57元，首度全年賺進超過半個股本。

鈺太今年1月合併營收達2.1億元，再度刷新紀錄，月營收規模首度站上2億元水準。