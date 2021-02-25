集邦：產能受限 server DRAM第2季合約價漲幅達10~15%

集邦（TrendForce）旗下半導體研究處今（25）日表示，第2季為傳統server整機出貨旺季，預期server DRAM需求將於第2季逐漸走強，進而使原廠在server DRAM的報價上更為積極，預估第2季合約價將從原先8%至13%的漲幅調升為10%至15%

TrendForce旗下半導體研究處調查，自2020年第3季至今，server DRAM產能比重已降至3成左右，其比重調降除為平衡產品線的供需失衡，亦為調整各產品線DRAM平均零售價（ASP）。此外，今年第1季消費性終端產品的需求動能未見趨緩，因此原廠仍延續去年產能規劃，但第2季為傳統server整機出貨旺季，預期server DRAM需求將於第2季逐漸走強，預估第2季合約價將從原先8%至13%的漲幅調升為10%至15%，不排除部分交易漲幅可達2成。

該研究處表示，觀察市場需求，記憶體價格在去年底落底後，買方庫存壓力與供過於求的市況已逐漸恢復平穩；隨著價格逼近歷史低點，買方採購意願亦逐漸由被動轉為積極，此外，疫情衍伸的新生活常態上雲動能持續推動下，資料中心需求在今年第1季後會陸續增溫，且此需求力道將延續至下半年，進而挹注整體server市場的成長動能。

然而，從供給面來看，今年DRAM原廠在擴廠計畫上相對保守，普遍無新產能計畫，加之DRAM市場的寡占格局，促使原廠在產能規劃均以獲利為優先考量。回顧去年，在遠距辦公與教育的需求推動之下，原廠已重新調整產能配比，於第3季將產能調整為優先滿足智慧型手機與筆電的強勁需求，收斂server DRAM比重。

整體而言，TrendForce認為第1季平均合約價將較2020年第4季上揚約8%，且預期第1季將出現3~4%的月均漲幅，不排除未來在季度議價的框架下，每月價格仍會有小幅上調的可能性。

展望未來，TrendForce表示，server DRAM需求將會持續暢旺至第3季，尤其伴隨著企業工作典範轉移與地緣政治的不確定性，皆將持續驅動server出貨動能，因此，預期2020年底至2021年底該段期間，server DRAM合約價今年累積漲幅可望達4成以上。