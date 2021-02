華碩搶AI人才 博士生還在校可受聘為正職

華碩(2357)致力將資訊科學、生物醫療菁英根留台灣,推動華陽計畫、博士生計畫搭建產學深層合作平台,成果斐然。

其中由華碩AI研發中心(AICS)顧問—國立台灣大學電機工程學系王鈺強教授主持,與AICS研發工程師、博士生合作的多項前瞻技術,包括「跨場域監控攝影機之行人重辨識(Person Re-Identification)」、「廣角攝影機失真影像自動校正」,以及可對3D影像資料進行分析的「3D圖卷積網路(3D-GCN)」,已陸續在電腦視覺與圖形識別會議(Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,CVPR)、國際計算機視覺大會(International Conference on Computer Vision,ICCV)等全球頂尖學術會議發表論文,並逐步落實於AICS智慧工業安全防護平台與醫學影像運算等應用。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示,AI正由學術走進產業,華碩博士生計畫全力支持優秀人才,培養高階學研與產業接軌的即戰力,並擔當產業數位轉型先鋒,提升台灣國際競爭力。

王鈺強教授指出,台灣AI人才培育基礎相當穩固,實力與國外相比毫不遜色;然AI發展與突破關鍵在應用切入與資料取得,若缺乏適切場域、數據,或蒐集成本過於昂貴,將阻礙其發展。華碩帶來精準實務需求與極具價值、豐沛的資料,讓卓越研究成果不僅展現在學術殿堂,更加速於產業落實,形成培育博士級科研人才的正向循環。

華碩持續號召頂尖學研人才加入,AICS博士生計畫將於3月15日截止報名,錄取者四年就學期間將受聘為正職員工,還有機會獲論文發表獎金、差旅補助。現職AICS博士生經歷亦顯示,加入後不僅有華碩產學平台挹注資源與實際場域資料,更容易突破研究室中不會發現的盲點,還能與產業高手互動、一起走向國際舞台,對學研與產業界都更有機會發揮影響力。