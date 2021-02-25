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聯強看好企業遠距協作 獨家代理微軟視訊會議系統

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

因應肺炎疫情的爆發，遠距工作、混合辦公模式成為企業商務運作新常態，加上台灣許多企業製造廠房及業務據點遍佈全球，為了讓團隊在全方位的資安防護下保持高效多據點協作，聯強國際（2347）獨家代理微軟（Microsoft）Surface Hub 2S視訊會議設備系統，滿足企業實現隨時隨地、多據點團隊協作等高效企業會議需求。

2021年全球視訊會議設備市場預估將達44.2億美元，因疫情加速企業數位轉型投資，樂觀預期2027年整體市場將達到85.6億美元，年複合成長率達9.9％。疫情讓遠距軟硬體呈現爆炸性成長，企業需要更好的IT建置，積極面對遠距溝通與團隊協作的挑戰。

聯強國際資訊事業部總經理李建宗表示，聯強幾年前即積極拓展雲端服務通路，成為微軟雲端解決方案提供者(Cloud Solution Provider)，推廣企業運用微軟雲端辦公室方案Microsoft 365 、通訊和協同運作軟體Microsoft Teams等雲端服務，一方面亦積極引進微軟Surface Hub 2S系統，集視訊會議、團隊協作與商務需求於一體，不僅整合傳統會議室的投影設備、會議室白板、視訊解決方案等軟硬體配置，更提高團隊成員線上線下的參與度，力助企業面對疫情帶來的遠距溝通與團隊協作的挑戰，維持高生產力。

此外，在疫情影響下，諸如遠距醫療與遠距維修等應用需求亦提早浮現。Surface Hub能提供醫療院所進行遠距病例分析、病例報告，實現遠距醫療照會，讓各地的醫護人員不受空間的限制，整合診療訊息、病歷與大數據統計，快速提供有效的診斷的服務之外，亦大幅降低醫護成本。

Surface Hub 2S 目前推出兩種尺寸，提供企業更好的靈活性，滿足快速演變的工作場景需求，例如運用其配置的 Windows 10、支援筆墨書寫的4K PixelSense™ 超大觸控螢幕、Microsoft Teams 認證的音訊與視訊等，來執行其所有商務應用程式。

在全球25個 Surface Hub上市的市場中，目前已有6,000多家企業客戶採用Surface Hub會議室解決方案。企業用戶即日起均可透過微軟Surface Hub 授權經銷商購買50吋版本，85吋版本亦同步開放預購，並於3月正式在台鋪貨。

李建宗表示，Surface Hub 2S集視訊會議、團隊協作與商務需求於一體，將成為企業遠距團隊協作模式新主流。

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